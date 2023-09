A 100. termékkört is letesztelte a Szupermenta

Lezárult a 100. termékkör tesztje is, ezúttal az instant kakaóitalporok kerültek fókuszba – közölte a Szupermenta, kiemelve, hogy a dobogós termékek kilétére még néhány napot azonban várnia kell a fogyasztóknak. A Szupermenta szakértői csapata már több alkalommal is tesztelte a kakaóbabból készült termékeket, korábban a kakaós italokat és a kakaóporokat is górcső alá vették; az ezzel kapcsolatos tesztek pedig érdekes, nem várt rangsort állítottak fel.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) termékteszt programja, a Szupermenta 2014 novembere és 2023 szeptembere között száz termékkör teljes körű vizsgálatát végezte el a feldolgozott élelmiszerektől kezdve az alkoholos italokon, a fűszernövényeken, az állatgyógyászati készítményeken át egészen a fűmagokig. Csaknem 2150 terméken mintegy 215 ezer laboratóriumi paraméter vizsgálatát végezték el. A legjobbak kiválasztásában több mint kétezer szakértő és laikus működött közre.

De miért éppen Szupermenta?

A Nébih tájékoztatása szerint nem véletlenül esett erre a névre a választásuk, a menta ugyanis a frissesség és az aktualitás kifejezője, míg a név első része a minőség magas fokozatára utal. Termékteszteket a Nébih szakértő munkatársai vezénylik. – A Szupermenta egyediségét az a komplex vizsgálati rendszer adja, ami magában foglalja a Nébih laboratóriumaiban végzett méréseket és a termékek hatósági ellenőrzését is – emelik ki. A vizsgálat eredményei és dobogósai pedig bárki számára megismerhetők a program hivatalos felületén, a Szupermenta honlapon. Idén nyáron újabb terület jelent meg a palettán: a kutyapanzióteszttel a létesítmények kategóriája is bekerült a programba. A 2015 novemberében bevezetett Szupermenta-emblémát 84 alkalommal igényelték a gyártók, forgalmazók, üzemeltetők.

A Szupermenta tesztjeire több millióan támaszkodnak, a www.szupermenta.hu látogatottsága 2014 óta meghaladta a 4,1 milliót. A közösségi médiában csaknem 27 ezer követője van a programnak, és a Szupermenta hírlevelének, a Mentalevélnek is már több mint ezer feliratkozója van. Idén nyáron pedig új felületen is megjelent a Szupermenta csapata, ugyanis elindult a tesztprogram TikTok-csatornája.