Újabb látványos turisztikai beruházás a Balatonnál + galéria

Megkezdődött a belső terek kialakítása és a külső részek építése a szerkezetkész épületeken a jelenlegi legjelentősebb vidéki turisztikai beruházásban, a kéthektáros balatonfüredi BalaPort szálloda- és apartmankomplexumban. A 102 szobás szállodával, négy étteremmel, 24 apartmannal, 188 férőhelyes mélygarázzsal, parti promenáddal rendelkező egyedülálló projekt megvalósítása a tervek szerint halad. A 22,5 milliárd forintos beruházás műszaki átadásának megkezdése 2024 végére várható – hangzott el Balatonfüreden, a létesítmény mai sajtóbejárásán.

A tervek szerint halad a balatonfüredi BalaPort beruházása Fotó: Mohai Balázs

Az új komplexum megépülése segíti majd a konferenciaturizmus erősítését, hozzájárul a város fejlődéséhez, a munkaerő megtartásához és a volt Huray piac területén található Balatonfüred Kongresszusi Központ hatékonyságához

– jelentette ki Bóka István, Balatonfüred polgármestere. Kiemelte, hogy a négy évszakos üzemelés segíti a Balaton turisztikai idényének meghosszabbítását, ami biztonságos munkahelyeket jelent, és magával vonz olyan fejlesztéseket is, amelyek nem kifejezetten a nyári időszakhoz köthetők. – Mindez jelentős fejlődés lesz nemcsak a városnak, de az egész balatoni régiónak is. A BalaPort hozzájárul a térség versenyképességének növeléséhez is, élhetőbbé és színesebbé teszi a várost, segít itt tartani, ide vonzani a szürkeállományt, erősíti a város lakosságmegtartó erejét is, továbbá az ilyen beruházások fontosak a kisebb és nagyobb vállalkozások és más munkáltatók számára is – mondta Bóka István, megjegyezve, hogy a lakók és a fürdővendégek hangulatos sétánnyal is gazdagodnak, mert a hotel területe nyitott, a sétány és a parti rész egész évben bejárható lesz.

Szepesi Richárd, a BalaPort projekt megálmodója, a saját, illetve résztulajdonában álló vállalkozások szakmai irányítója arról beszélt, hogy

az ország egyik legnagyobb és legkomplexebb turisztikai fejlesztése zajlik Balatonfüreden a Tagore sétány központi területén.

Magyarország egyik legjelentősebb turisztikai ingatlanberuházója egész évben magas forgalmat remél a francia Riviéra hangulatát és az olasz „dolce vita” életérzést felelevenítő új tematikus szállodában, amelynek parti sétánya az európai tengerparti kikötők hangulatát idézi meg. Szepesi Richárd kifejtette, hogy a szabadidős felnőtt és üzleti utazókat egyaránt szeretnék kiszolgálni. A BalaPort projekt Szepesi sorrendben harmadik ötcsillagos turisztikai beruházása, kettő jól ismert négycsillagos szállodaberuházás után.