Robert C. Castel: Ha erős a vallási és nemzeti identitásod, erősen állsz, mint a Lánchíd oszlopa

Az V. Budapesti demográfiai csúcson is felszólaló Robert C. Castelt arról is kérdezték, hogyan lehet, hogy Izrael ma az egyetlen olyan nyugati berendezkedésű állam, amelynek termékenységi rátája jócskán a népesség szintjének fenntartásához szükséges 2,1 fölött áll (2020-as adatok szerint 2,9 – a szerk.). „Nagyon egyszerűen: olyan kultúrája és vallása van, amely képes ellensúlyozni a modern divatokat. Hiába próbál cunamiként egy bizonyos irányba lökni a globális fősodor, ha erős a vallási és nemzeti identitásod, akkor erősen állsz, mint a Lánchíd oszlopa. Nálunk, Izraelben az önmegvalósításnak az egyik módja az, hogy gyermeket nemzel” – fejtette ki a szakértő.

Régen azt mondták Erdélyben, hogy nem ember a legény, amíg meg nem házasodik, tehát ha ember akarsz lenni, akkor kell legyen gyermeked. Az arab világban sincs ez másképpen, ha igazán meg akarsz tisztelni valakit, akkor nem a családnevén, hanem a legidősebb fiának a nevén hívod

– tette hozzá.

Castel a kommunizmusról és a woke-ról

Robert C. Castel a demográfiai csúcs egyik panelbeszélgetésén többek között arról beszélt, hogy minden a Közel-Keleten kezdődött: a nagy monoteista vallások, a családi értékek, s e szempontból a változás is onnan jön majd. Magyarázata szerint azért, mert a közel-keleti élet alapvető eleme a törzs, a törzs alapja pedig a család. Emellett a Közel-Kelet „importálta az összes ideoló­giai hulladékot a Nyugatról: kommunizmust, fasizmust, szocializmust, de a woke-ideológiával kapcsolatban azt mondta, ezt tartsák a saját otthonaikban, ne hozzák a Közel-Keletre”.

Borítókép: Robert C. Castel beszél az V. Budapesti demográfiai csúcson (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)