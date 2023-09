Csaknem kétmillióan hajóztak az idei szezonban a Balatonon

„Ha nyár, akkor Balaton, ha pedig Balaton, akkor hajózás! Ez volt a mottó idén is és a 2023-as nyári szezonban is sokan választották a Balatont, ahol aztán kompra, hajóra is szálltak” – számolt be róla közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.

A kormányszóvivő posztja szerint

„egymillió-kétszázezer fölött a kompok forgalma és közel hétszázezer utas a személyhajókon, ami mind a tavalyi, mind pedig a 2019-es év utasszámait felülmúlja.

Külön öröm, hogy egyre több biciklis is a hajókat választja, tavalyhoz képest a kompokon közel 10 százalékos bővülés mellett számuk meghaladja a 100 ezret, míg a személyhajókon eddig 22 százalékkal többen utaztak kerékpárral, mint tavaly ilyenkor” – tette hozzá Szentkirályi.

Zárásul azt írta: „a kompok egész évben várják az utasokat, ahogy a Balaton is az év minden időszakában remek programokat és élményeket kínál!”

Borítókép: Személyhajó a Balatonon (Forrás: Bahart)