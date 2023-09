Ellenőrizhetetlen hátterű pedagógustörténetekkel hergel a dollármédia

A baloldal újra akcióba lendül, de van egy kis gond

A Telex azonban továbbra is arra biztat mindenkit, hogy küldjenek olyan abszurd, groteszk történeteket az iskolakezdéssel kapcsolatban, amelyeket saját maguk tapasztaltak. A lapnak beküldött információk alapján például olyan történetek is megjelentek, miszerint akadt olyan intézmény,ahol „A matekot a tesitanár tartja, a természettudományokat egy tanár tartja és a könyvtáros. Angolóra hol van, hol nincs, talán egy tanár van, ezért az eddigi kiscsoportos órákat most már összevontan tartják teljes létszámmal és eltérő tudásszintekkel” – olvasható a lap oldalán.

Az egyetlen gond mindezzel, hogy ilyen történeteket bárki beküldhet, a lap pedig változtatás nélkül közölheti azokat.

Így az információk nehezen, illetve sehogyan sem ellenőrizhetők az azt közlő portál nélkül. Ugyanez a helyzet a Szülői Hang oldalán is, ahol szintén gyűjtik ezeket az írásokat.

A Klebelsberg Központ közleményben reagált

A Magyar Nemzet megkereste a köznevelési intézmények tevékenységének irányításáért és ellenőrzéséért felelős intézetet arról érdeklődve, hogy miként látják az ilyen történetek megjelenésének okát, hátterét. Lapunkhoz eljuttatott levelük alapján a Klebelsberg Központ kijelentette: „A hónapok óta tartó ellenzéki tüntetéseket nyíltan támogató csoportok honlapjain számos ellenőrizhetetlen kritika olvasható, amely a köznevelés, illetve az iskolák állapotával foglalkozik. Ezek érintik az alapítványi, az egyházi és a tankerületek fenntartásában lévő iskolákat is. Legtöbbször sem a konkrét iskolát, sem a fenntartót nem jelölik meg a panaszoknál, ezért ezekre nem is lehet érdemben reagálni.”

A közlemény úgy folytatódik: