Radikális baloldali aktivistaként viselkedik a PDSZ-es Nagy Erzsébet

Nem csak pedagógus ügyekben aktív az egykor tanárként dolgozó Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) országos választmányi tagja: majdnem az összes kormányellenes fellépésen szerepet kapott – adta hírül a Vasárnap.hu.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a szakszervezeti választmányi tag a tanárok nevében szokott megszólalni, holott igazából már évek óta nem tanít, korábbi munkahelyein is állandóan feszültséget keltett, pereskedett a pályatársai szerint. Ezen felül az Orbán-kormány kritikusaként a kormány által bevezetett Nők40 kedvezményt vette igénybe a nyugdíjba vonulásánál.

Nagy Erzsébet azonban nem volt mindig szakszervezetis, meglepő helyeken is feltűnt korábban. Volt például a hírhedt Soros-szervezet, a Migration Aid önkéntese is. 2018-ban derült fény több hangfelvételre, amelyben a szervezet vezetője elismerte, hogy a migrációpárti szervezet megmozdulásai valójában Soros György magyarországi befolyásának erősítését szolgálják. Nagy Erzsébet már 2015-ben csatlakozott a Migration Aid pécsi csoportjához, a médiában is ő szólalt meg a migránsokat támogató Soros-szervezet nevében. A PDSZ választmányi tagja akkor a hatóságok támogatását kérte a migránsok segítésében, pécsi központjuknak is az MSZP helyi irodája adott otthont.

Nagy Erzsébet a Migration Aid önkénteseként. Fotó: Képernyőkép

Ezenkívül Facebook-oldalán is látható kiállása a FreeSZFE mozgalom, a Soros-szervezetek és az LMBTQ-ügyek mellett is, de megjelent a SzázSzó nevű, mérsékelt sikerrel zajlott baloldali politikai összejövetelen is múlt hétvégén, ahol Márki-Zay Péter, Kuncze Gábor, Mesterházy Attila, Oszkó Péter, Somogyi Zoltán, Nyakó István, Komáromi Zoltán, Ligeti Miklós, Lukácsi Katalin és még számtalan ellenzéki politikus, aktivista, üzletember és művész mellett bukkant fel.

Mindezek alapján úgy tűnik, számára csupán eszköz a tanárok hergelése ahhoz, hogy a kormányt támadja, mert sokkal inkább baloldali politikai aktivistaként viselkedik, mint érdekvédőként.

Nagy az aktuálpolitikai kérdésekben a baloldal és a Soros-szervezetek álláspontját képviseli, és szinte minden baloldali megmozdulás mellett nyilvánosan kiáll évek óta, miközben „politikafüggetlen” vezetőként villog.

A „szakma” álarca mögé bújik, amikor a pedagógusok ügyében tárgyal. Nyilatkozatai hitelességét nagy mértékben ronthatja, hogy régóta nem tanít, valamint extrém módon elfogult a kormány ellen, hergelve egykori pályatársait, a diákokat, továbbá a szülőket a baloldali politikai aktivisták által szervezett és rendre erőszakba torkolló tüntetéseken való részvételre.

Nagy Erzsébet tehát se nem gyakorló tanár, se nem érdekvédő: ő egy radikális baloldali aktivista, aki a pedagógusokra hivatkozva akar magának média nyilvánosságot szerezni a kormány támadásához – vonta le a következtetést a Vasárnap.hu.