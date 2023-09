„A Nép Pártján állami támogatás nélkül is működik. Függesszék fel a többi párt támogatását is. A pénz legyen a népé” – rukkolt elő legújabb javaslatával Jakab Péter a saját közösségi oldalán.

A Jobbik bukott elnöke jelenleg független országgyűlési képviselőként havi bruttó 1,8 millió forintos tiszteletdíjat kap, ehhez az elmúlt egy évben elég volt 14 alkalommal felszólalnia az ülésteremben.

Természetesen a Jobbik elnökeként, frakcióvezetőjeként tiszteletdíja bőven meghaladta a kétmillió forintot. Akkor Jakab nem reklamált, a pártnak járó évi több mint ötszázmillió forintot sem dobta a nép közé, miként a pártalapítványnak jutó évi mintegy hétszázmillió forint sem okozott lelkiismereti kérdést az akkori pártelnöknek.

Azt is érdemes felidézni, hogy

Jakab Péter, közvetlenül azelőtt, hogy 2022-ben lemondatták volna a Jobbik frakcióvezetői tisztségéről, nyolcvanmillió forintot próbált átjátszani saját holdudvarának. A bukott politikus ugyanis, kihasználva, hogy még frakcióvezető – aki az egyszemélyes aláíró –, frakciószerződéseken keresztül juttatta volna ki a pénzt.

A sikeres üzletre jó esélye is volt, hiszen az Országgyűlés Hivatala a képviselőcsoportok által kötött szerződések tartalmát nem ellenőrzi, mindössze azt, hogy az adott frakciónak van-e fedezete a megjelölt összeg kifizetésére. Jakab ezt az ellenőrzést igyekezett siettetni, tudván, hogy napjai vannak hátra a frakció elnökségében. A terv végül kútba esett, a Jobbik frakciója ugyanis az utolsó pillanatban megakadályozta a bukott pártelnök akcióját, mégpedig úgy, hogy visszatartották azt a keretet, melyből havonta visszaadtak a frakciónak.

Ezzel megszűnt a kifizetéshez szükséges fedezet, az utalások tehát nem teljesülhettek. Pár nappal később a jobbikos képviselőtársak leváltották Jakab Pétert.

Márki-Zay a támogatóitól gyűjtögetne pénzt

Jakab Péter mellett Márki-Zay Péter is egyre nagyobb figyelmet szentel a pénzügyeknek. A legutóbbi országgyűlési választáson csúfosan elbukott baloldali miniszterelnök-jelölt, aki mellesleg maga ismerte be, hogy az összefogás milliárdokat kapott külföldről, most támogatókat keresve kalapozik.

Egy lapunk által megismert levélben a nemrég bejegyzett Mindenki Magyarországa Néppárt elnöke azt írja, induló pártként, szerveződő kis csapatként bontogatják zászlajukat, és tudatában vannak annak, hogy ellenszélben kell majd a szolgálatukat végezniük.

Anyagi támogatóink jelenleg nincsenek, ezért minden kezdeti költséget magánszemélyként adunk össze. A jövőbe tekintve a célunk nem lehet más, csakis egy erős, XXI. századi párt és közösség felépítése, ami igazi alternatívát tud nyújtani azok számára, akik valódi változást szeretnének szeretett hazánkban

– fogalmaz Márki-Zay, aki le is írja, mihez kér pénzt. Ezek között szerepel a szeptember 16-ra meghirdetett alakuló kongresszus, professzionális országos hálózat kiépítése, valamint országjárás. „Ez a szolgálat, a valódi rendszerváltás, az önök segítsége nélkül nem fog végbemenni, ezért kérjük önöket, ha tehetik támogassák rendezvényünket és jövőbeni céljaink megvalósítását” – olvasható a levélben, amelynek alapján

arra lehet következtetni, hogy a hódmezővásárhelyi polgármester anélkül alapított pártot, hogy tisztában lenne annak anyagi vonzatával.

Mindenesetre az nem kizárt, hogy Márki-Zay Péternek sikerült félretennie abból a közel kétmilliárd forintból, melyet a választási kampányban, sőt még azután is az Action for Democracy nevű szervezeten keresztül kapott külföldről.

Borítókép: Jakab Péter (Fotó: Havran Zoltán)