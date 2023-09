Jövőre még tisztább Balatonban fürödhetünk

Javulhat a Balaton vízminősége, de a madarak élővilágára is nagy hangsúlyt fektetnek abban a nagyszabású fejlesztésben, mely 2021-en indult a magyar tengernél. A Zaol.hu beszámolója szerint ugyanis az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság közös beruházásának köszönhetően

jövőre mégtisztább vízben fürödhetünk a Balatonnál, míg a tó környékén az ott élő madarak fészkelési lehetőségein próbálnak javítani.

A projekt három fő részből áll: a Lesence-rendszer fejlesztése, a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer műtárgyainak rekonstrukciója és kis-vízfolyások műtárgyainak rekonstrukciója. Az első részben költőszigeteket alakítanak ki a Balaton-felvidéken a madarak számára, ezzel is elősegítve a fészekrakást

A Kis-Balatonnál teljesen felújították a zsilipeket és más vízi műtárgyakat, hogy a víz tisztább és egészségesebb legyen.

A portál hozzáteszi, az összesen 5,139 milliárd forintos beruházást az Európai Unió és a magyar kormány is támogatja, és várhatóan november közepére be is fejezik a fejlesztéseket.

Borítókép: MTI/Varga György