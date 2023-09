Karácsony helyettese szerint nincs is pénzmosási ügy, a kapcsolatuk pedig kiváló az OTP-vel

A karók maradnak

Az Üllői úti kerékpáros karókkal kapcsolatban Kiss Ambrus kijelentette: a védett biciklisávokat nagy arányban szavazták meg a budapestiek, tehát nem lehet mondani, hogy nincs mögötte társadalmi támogatás.

Véleménye szerint az, amit Vitézy Dávid mond a buszokról, és az, ami a valóságban történik, nem feltétlenül egyezik meg.

Mint mondta, nem állítja, hogy nincsen olyan pillanat, amikor a nagy forgalomban a 100E busz menetideje csúszik, ugyanakkor azt igen, hogyha a BKK tud ezen változtatni, akkor azt meg fogják tenni. Tudomása szerint már zajlanak az egyeztetések az Országos Mentőszolgálattal is, illetve a többi társadalmi szervezettel is nyitottak a tárgyalásra. Aki azonban nézi a forgalomadatokat, vagy használja az említett útszakaszt, nem látja azt az armageddont, ami a médiában megjelenik.

Csőd helyett nagy bevétel

A főpolgármester szerint folyamatosan a csőd szélén álló főváros aktuális pénzügyi helyzetét ismertetve Kiss Ambrus jelezte, hogy szeptember 15-ig kellett befizetni az adózóknak az iparűzési előleget, amelynek eredményeként a főváros jelenleg 39,7 milliárd pluszban van, augusztus végéig pedig 141,4 milliárd forint ipa folyt be. Tájékoztatott arról is, hogy az első nyolc hónapban a főváros működési kiadása 203 milliárd forint volt, és 193,4 működési bevétel jött be. A működési kiadás 36 százalékát a közösségi közlekedésre fordították 19 százalék a szolidaritási adóra, 9 százalék pedig a kamatra ment el.