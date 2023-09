Matek korrepetálást hirdetett, szexuálisan bántalmazta a rá bízott kiskorút, fegyházra ítélték

Nyolc év fegyházra ítélte első fokon a Székesfehérvári Törvényszék azt a férfit, aki szexuális viszonyt folytatott egy 15 éves lánnyal. Az ügyészség közlése szerint a vádlott 2019-ben, interneten keresztül hirdette magát, mely szerint matematika korrepetálást vállal. Így találtak rá a hirdetésre a 15 éves kislány szülei is, akik be is íratták hozzá lányukat.

A férfi a székesfehérvári lakásában tartotta a felkészítést, ezt kihasználva alakította ki a szexuális kapcsolatot a fiatal lánnyal.

A „tanár” azonban hamarosan lebukott, miután az édesanya észlelte a lánya és a férfi közötti üzenetváltásokat, közölte, hogy a továbbiakban nem tartanak igényt a különórákra. A férfi ennek ellenére fenntartotta a viszonyt, a tapasztalatlan és naiv fiatal lányt manipulálta, érzelmileg teljes mértékben befolyásolta.

Az aktusok során egyre inkább durva szexuális cselekmények elvégzésére, illetve eltűrésére kényszerítette, megalázta, bántalmazta. A férfi hatására a kiskorú a korábbi jó tanulmányi eredményeit lerontotta, a családjától eltávolodott, függőségi, alárendeltségi viszonyba került vele. A szülők, észlelve lányuk pszichés hanyatlását, rákérdeztek, hogy továbbra is találkoznak-e a férfival, a fiatal azonban letagadta a kapcsolatot, néhány hónap múlva viszont az egyik családtagnak mégis elmesélte, min ment keresztül.

Az ítélet ellen az ügyész súlyosítás kért. A férfit törvény értelmében kötelező végleges hatállyal eltiltani minden olyan foglalkozástól, amellyel gyermekekkel kerülne kapcsolatba. Az eljárás másodfokon a Győri Ítélőtábla előtt folytatódik.