Navracsics Tibor elmondta, mi volt a legfontosabb része Ursula von der Leyen beszédének

A tárcavezető hozzátette, akkor az hangzott el, hogy az elkövetkezendő öt esztendőben nem lesz bővítés, és az elmúlt tíz esztendőben a politikai szólamokon túl a témában mást nem is nagyon lehetett hallani. Navracsics Tibor az elmúlt időszak legegyértelműbb mondatának nevezte azt, amit most Ursula von der Leyen mondott, hogy az uniónak a jövőben akár harmincnál is több tagja lehet.

A miniszter és beszélgetőpartnere, Balázs Péter közgazdász, a külügyi tárca korábbi vezetője, volt uniós biztos egyetértett abban, hogy a nyugat-balkáni és a keleti partnerséghez tartozó államokkal együtt akár kilenc új ország is tagja lehet az EU-nak, a feltételek teljesülése esetén a bővítés akár már 2030-ra megvalósulhat.

A két politikus abban is egyetértett, hogy Ursula von der Leyen szerdai évértékelője – amennyiben jövőre folytatni akarja munkáját az Európai Bizottság élén – egyfajta kampánybeszédként is értékelhető, hiszen az elnök lényegében minden ágazat, minden politikai szereplő felé intézte mondatait.

Borítókép: Navracsics Tibor (Fotó: Kurucz Árpád)