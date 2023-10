Még mindig működik a Balatonban talált világháborús vadászgép iránytűje + videó

A Magyar Nemzet is beszámolt róla, hogy egyre több alkatrésze kerül elő a Balatonból annak a második világháborús Messerschmitt vadászrepülőgép-roncsnak, amely a Magyar Királyi Honvéd Légierő kötelékébe tartozott, és amely végül az amerikai hadsereg 1944. július 2-án indított óriási túlerejű légitámadásának következtében veszett a „magyar tengerbe”. A légi ütközetben három magyar pilóta halt hősi halált.

A feltárt repülőgép valószínűleg Beregszászi Sándor szakaszvezető pilótához tartozott, akinek a holttestét kiemelték a tóból, a gép azonban a Balatonba veszett.

Az októberi 12-i feltárás alkalmával felszínre került a vadászrepülőgép több darabja, így a Messerschmitt 109-es iránytűje is. A műszer ennyi évtized után is végzi a dolgát: az alábbi felvételen látszik is, ahogyan a műszer gond nélkül irányba áll – olvasható a Honvédelem oldalán.

A helyenként kétméteres iszapréteg alatt fekvő roncs darabjai közül előkerült továbbá a motor egyik darabja, rajta vörössel pedig a gép oldalszámának egy része látható.

Fotó: Honvédség

Konkrétabb információkkal csak a teljes tisztítás után szolgálnak majd a szakemberek, de a tárgyi bizonyítékok alapján is egyre valószínűbb, hogy a korábbi feltételezés helyes, miszerint a 21 éves korában hősi halált halt Beregszászi Sándor szakaszvezető vadászgépét találták meg a kutatók.