Halloween és halottak napja veszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem

Az elmúlt évben 98 alkalommal keletkezett tűz temetőkben vagy a környékükön. A legtöbbször, 66 esetben a temető növényzete és a száraz avar kapott lángra. Bár a legtöbb esetben csak néhány négyzetméteren pusztítottak a lángok, néhány helyen a temető melletti területre is átterjedtek, és többhektáros, kiterjedt szabadtéri tűz alakult ki.

Összesen 330 ezer négyzetméternyi terület égett le,

tizenhét alkalommal a temető területén kihelyezett szemetes gyulladt ki, tizenöt esetben pedig a sírhelyeken elhelyezett koszorúk égtek.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy sokan otthon is mécseseket, gyertyákat gyújtanak, ami lakástűzhöz is vezethet. Tavaly október vége és november eleje között tizenhárom temetőben keletkezett tűz. Ebben az időszakban tizenkét lakóépületben csaptak fel a lángok kegyeleti gyertyák és mécsesek miatt.

A temetői tüzek megelőzése érdekében tisztítsuk meg a sírhely környezetét a száraz falevelektől, elszáradt koszorúktól és virágoktól – tanácsolja a katasztrófavédelem. Azt javasolják: