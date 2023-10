Nélkülöző gyerekek karácsonyi kívánságát váltják valóra

Elkezdődött a karácsonyi Kívánságlista program, amellyel nélkülöző gyerekek karácsonyi kívánságát váltja valóra adományozók segítségével a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ). A segélyszervezet MTI-hez eljuttatott pénteki közleménye szerint az ötödik alkalommal meghirdetett programban az adományozók 1358 gyermek kívánságát válthatják valóra az áhított ajándék megvásárlásával, amelyet a szülők adhatnak át karácsonykor gyermeküknek.

A Kívánságlista program lényege, hogy az adományozók megismerhetik a támogatott gyermekek konkrét karácsonyi álmát, amelyet az alapítvány munkatársai titokban, játékos foglalkozásokon vagy a szülőket bevonva gyűjtöttek össze.

A program oldalán közzétett kéréseket az adományozók kétféleképpen teljesíthetik: vagy az ajándékot vásárolják meg és juttatják el az MRSZ irodájába, vagy a játék árát utalják el a karitatív szervezetnek, a beérkező összegből pedig az alapítvány munkatársai szerzik be a karácsonyi ajándékokat – olvasható a közleményben. A lista megtalálható a Szeretetdoboz.jobbadni.hu oldalon, a kéréseket november 20-ig lehet teljesíteni. Kitértek arra, hogy az idei kívánságok között gyermekkönyvek, sporteszközök, kisautók és babák is szerepelnek, de szívszorító kérésekkel is találkozhatnak az oldal látogatói:

több gyermek kért meleg csizmát, télikabátot vagy alapvető tisztálkodási szereket, amelyeket a szüleik nem tudnának megvásárolni nekik.

Az MRSZ az elmúlt években csaknem hétezer gyermek álmát váltotta valóra az adományozók segítségével a programban – írták. A Kívánságlistával párhuzamosan másik két adománygyűjtést is indított az MRSZ az adventi időszakot megelőzően: a Szeretetdoboz gyűjtőprogramban tartós élelmiszereket, a Nyilas Misi Pakk programban játékokat és könyveket gyűjtenek cipősdobozokban határon túli gyermekeknek. Ezeket még karácsony előtt eljuttatják a rászorulókhoz – írták.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Havran Zoltán)