Pénzügyi tanácsadással segíti a kapcsolati erőszak érintettjeit az Ökumenikus Segélyszervezet

– Az elmúlt években megduplázódott a kapcsolati, családon belüli erőszakos esetek száma Magyarországon, ami elsőre valóban rosszul hangzik, de mi ennek örülünk. Hogy miért? Mert valójában nem duplázódott meg, csak kiderültek, felszínre kerültek ezek az esetek, az érintettek pedig mertek segítséget kérni. Mert van kihez és hova fordulni, a jövőben pedig még hatékonyabban, pénzügyi tanácsadással is tudjuk ezt a folyamatot támogatni – kezdte Rácsok Balázs, az Ökumenikus Segélyszervezet szociális igazgatója, aki felidézte, az Ökumenikus Segélyszervezet 2005-ben kezdett el a kapcsolati erőszak témakörével foglalkozni.

– Bármerre megyünk, legyen szó iskoláról vagy szociális tréningről, mindenhol jelen van ez a téma, folyamatosan találkozunk olyanokkal, akik érintettek. A Covid időszakában új kihívások előtt találtuk magunkat, még súlyosabb történetek kerültek napvilágra, hiszen a bántalmazó és a bántalmazott össze voltak zárva – mondta. Kiemelte:

Az esetek alapján azt láttuk, hogy ugyan van pszichológiai, terápiás lehetőség, a kórházba is elvisszük az áldozatokat, a védett házban és a krízisközpontokon is kérhetnek segítséget, de mindez mondhatni kevés, ha az anyagi zsákutcából nem mutatunk kiutat nekik.

Ásó, kapa, hitelek

Senki sem úgy vág vele egy párkapcsolatba, hogy átgondolja, miként menekülhet majd el, kitől és hogyan kérhet segítséget, menedéket, ha a dolgok rosszra fordulnak. Éppen ezért

amikor egy áldozat végül a menekülés mellett dönt, mindent maga mögött hagy: a házát, az egzisztenciát, nem csak lelkileg, hanem gazdaságilag is újra kell teremtenie mindent maga körül. Ezen a ponton a szociális munkás kompetenciája viszont már véget ér.

– Mi mindent a bántalmazás fókuszából nézünk, a pénzügyi tanácsadást is ezen a szemüvegen keresztül látjuk. Amikor valaki eljut odáig, hogy kilép, szó szerint érti ezt, mindent elenged, mindent ott hagy, csak szabadulni tudjon. Nem tudjuk mit hagyott ott, nem tudjuk mit kaphatott volna, és azt sem, hány pénzügyi zsákutcával áll szemben? A jövőben ezekre szeretnénk professzionális segítséget és válaszokat adni mindenkinek, aki azért nem mer lépni, mert nem tudja, hogyan járjon el a pénzügyi kötelességek, hitelek és egyéb terhek terén

Az online pénzügyi tanácsadásban Gabnay Ágnes, az Ökumenikus Segélyszervezet pénzügyi szakértője segít, akivel anonim módon és online, személyes videóbeszélgetésen is konzultálhatnak majd.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján összegyűjtöttük a legfontosabb témákat, amelyek érinthetik a bántalmazottakat. Olyan kérdésekben segítünk válaszokat adni, mint a közös bankszámla megszüntetése, mi a teendőink vannak válás esetén a hitelekkel, mikor és hogyan érdemes újabb hitelt vagy gyorskölcsönt felvenni?

– sorolta a pénzügyi szakértő, aki arról is beszélt, olyan rendszert dolgoztak ki, ahol a segítségkérések egy biztonságos közegben, védett formában történnek. – Amikor valaki anonim módon ír nekünk levelet, a honlapra fogunk válaszolni neki, amelyet csak egy jelszóval tud majd elolvasni. Ennek oka, hogy számtalan esetben a bántalmazó ellenőrzi a párját és leveleit, telefonját is megnézi, ezért fontos, hogy egy olyan biztonságos felületet tudjunk nyújtani – tájékoztatott.

Nem csak a nőket érinti

– Nemrégiben kaptam egy olyan levelet, amelyből kiderült, hogy a bajban lévő hölgynek még az is nehézséget okoz, hogy felvegye a kapcsolatot a bankjával és elinduljon a konkrét lépések irányába. Őt arra kellett felkészítenem, milyen módon tudja felvenni a kapcsolatot a bankkal. Még ügyfélazonosítóit sem tudta, semmilyen pénzügyi lépést nem tehetett a házasságában. Át kellett gondolnunk, hogyan indulhat el, miként tud elmenni egy másik városba, nehogy meglássák, hogy besétál a bankfiókba és visszajusson a bántalmazó férjéhez, aki még az autójába is nyomkövetőt tett – példázta Gabnay Ágnes.

Mint fogalmazott,

a legtöbb esetben maga a bántalmazott, de olykor családtagok is kérnek segítséget. Vannak olyan esetek, amikor valaki a stratégiában kér segítséget, gondolkodik, hogyan tudná jól felépíteni az életét – újra.

– Át kell gondolni, mi történik a lakhatással, hova fog a gyermek iskolába járni, mi lesz a családi kasszával, a hitelekkel. Pszichésen korlátozott helyzetről van szó, nem tud hideg fejjel gondolkodni egy bántalmazott, ezért hasznos lehet egy „check lista”. Végig kell gondolni, ha hitele van a családnak, hogyan kell szétválasztani, mit kell mondani és kérdezni a bankban, a családi kedvezmények hova menjenek? Mi legyen az ingatlan átíratásával, a villany- és gázszámlákkal? – példázza a szakember, aki elárulja, sok olyan áldozattal találkoznak, akiknek semmilyen pénzügyi tapasztalatuk nincs, nem kezelhette a családi kasszát, nem tudja, mi a bevétel, mi a kiadás, és amikor szembesülnek vele, hogy ez mivel jár valójában, nem mernek kilépni.

A párkapcsolati, családon belüli erőszak nem csupán a nőket érinti, az Ökumenikus Segélyszervezet kiemeli, a hozzájuk forduló bántalmazottak 15 százaléka férfi.

– Van olyan ügyfelünk, egy építési vállalkozó, aki belement a szétköltözésbe, majd másnap szembesült vele, hogy mivel a feleség a cég ügyvezető igazgatója, ezért pillanatok alatt el tudta lehetetleníteni. A pénzügyi tanácsadás szolgáltatásunk ezekben a helyzetekben is segít – mondta Rácsok Balázs.

Az elmúlt években számtalan utat épített ki a segélyszervezet, hogy minden áldozat, bántalmazott esélyt kaphasson. Az elmúlt öt évben ötezer szakembert képeztek ki, a szociális jelzőrendszerben dolgozók mellett a hatóságoknak, a jogászoknak, bíróknak, rendőröknek is rendszeresen tartanak képzést, de a pszichológusoknak is fontos, hogy jártasak legyenek. – Azokat a rendőröket képezzük, akik kimennek ezekhez az esetekhez. Teljesen más, amikor azok érkeznek a helyszínre, akik értik, tudják, mi történik és mernek lépni, segítenek a menekítéseket előremozdítani. Volt egy eset nemrég, amelynek során a rendőrök dobták össze a pénzt, hogy az illető el tudjon jönni taxival. A mi munkánk hatékonyságát mutatja az is, hogy egy év alatt duplájára emelkedett a kapcsolati erőszakkal összefüggésben lévő ügyek száma, ami a mi olvasatunkban egy siker, hiszen több ember mer segítséget kérni, elindulni ezen az úton – teszi hozzá Rácsok Balázs.