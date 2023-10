Soproni Tamás nem vállalt felelősséget a Terézvárost sújtó rekordbírság miatt

A csütörtöki soron következő testületi ülésen az előterjesztés napirendre került, ám a polgármester válaszok helyett súlyos rágalmazásba és személyeskedésbe kezdett. Soproni Tamás a felelősséget nem vállalva a Közbeszerzési Döntőbizottságot a NER kinyújtott öklének nevezte, és elmondása szerint alig várják, hogy a baloldali önkormányzatokat és a fővárost megbüntessék, és kapva kapnak az alkalmon, ha feljelentés érkezik hozzájuk.

Ellenben Soproni a saját felelősségéről egy szót sem ejtett.

A polgármester támadta az MSZP-s képviselőt, a Fidesz–KDNP-frakciót és az elsődleges előterjesztő Bálint Györgyöt is. Szerinte azért hívták össze a rendkívüli ülést, hogy megakasszák a Terézvárosban zajló munkát, és eltereljék a figyelmet a fejlesztésekről. Soproni azt viszont elismerte, hogy valóban példátlan bírságról van szó, ezért

a Közbeszerzési Bíróságra vitték az ügyet.

Hiába kérte Szilágyi Erika, az MSZP képviselője is az ügy kivizsgálását, arra hivatkozva, hogy Soproni Tamás a megválasztása előtt átláthatóságot ígért az önkormányzat működésében. A baloldali politikus válasz helyett csak visszatámadást kapott Terézváros első emberétől, felemlegetve párttársa ügyeit. A polgármester ezzel szövetségesét bírálta, hiszen az MSZP is támogatta Soproni Tamást a 2019-es önkormányzati választáson.

– Ajánlom, hogy máskor ne hívjanak össze rendkívüli testületi ülést, menjenek el szobára, és csukják magukra az ajtót, maguknak is jobb, ha más nem látja ezt a szégyentelen szövetséget – fakadt ki a momentumos polgármester, aki a napirend tárgyalásakor többször is gúnyt űzött az előterjesztő képviselőkből. A Fidesz frakcióvezetője, Lindmayer Viktor visszautasította a rágalmakat, és leszögezte: nem fogtak össze senkivel, a jövőben is be fognak állni ügyek mögé, ha indokoltnak tartják.

A megjelent baloldali szivárványkoalíció tagjai a napirendhez nem kívántak hozzászólni.

Csendben hallgatták a polgármester és az előterjesztő hat képviselő vitáját, ami a VI. kerületi önkormányzat beruházásainál feltárt súlyos jogsértések miatt alakult ki.

A Közbeszerzési Döntőbizottság szerint a terézvárosi Csengery utcai szakrendelő felújítását elvégző cégtől 24 napi késedelemhez képest csak egynapi kötbért érvényesítettek. A jogosan járó 37 millió forint helyett így csak másfél millió folyt be a Soproni Tamás által vezetett hivatalhoz. A Közbeszerzési Hatóság ezért harmincmillió forintos bírságot szabott ki a kerületi önkormányzatra. A közbeszerzési bírsággal és kötbérrel, valamint az elvesztett európai uniós forrásokkal együtt összesen mintegy 118 millió forintos kárt okozott a baloldali vezetés a kerületieknek.