Az Erzsébet híd pesti hídfőjénél jelenleg is javítják a hídszigetelést két forgalmi sáv zárása mellett. A munka utolsó üteme a hét végére befejeződik.

A Budapest Közút Zrt. megbízásából a hétvégenként hídszigetelési munkák zajlanak a Kacsóh Pongrác úti felüljárón is; a munka ezen a hétvégén is folytatódik.

Októberben a Hungária körúti felüljárón is lesznek hídszigetelési munkálatok.

Hozzátették, hogy a híd és a felüljárók burkolata a szigeteléssel együtt több helyen nagy mértékben elhasználódott, az aszfaltburkolat javítása önmagában már nem elegendő, ezért szükségessé vált a szigetelés lokális javítása. A közlés szerint a kivitelezések időtartama az időjárás függvényében módosulhat.