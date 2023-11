A korábbi főpolgármester szerint sem játszadozhat Karácsony százötvenezer ember vízellátásával

– Amennyiben Karácsony Gergely felrúgná a Fővárosi Vízművek vízátadási szerződését az agglomerációs településekkel és elzárná a csapot egyik pillanatról a másikra, az gyanúm szerint legalábbis súrolná a határát annak, hogy a büntető törvénykönyv tételeibe ütközzön – jelentette ki lapunknak Budapest korábbi főpolgármestere, amit azzal indokolt, hogy egy alapvető közszolgáltatásról van szó. – Ha Karácsony úgy látja vagy gondolja, persze megteheti, hogy például valamilyen pert kezdeményez a kormánnyal szemben. Ám a lakóközösségek vízellátását ellehetetleníteni a benyomásom szerint teljesen más kategória. Több mint 150 ezer ember vízellátásával játszadozni, nem hinném, hogy jogi következmények nélkül maradhat – fogalmazott Budapest egykori első embere.

Tarlós István felidézte: a hivatali ideje alatt visszavásárolták a Fővárosi Vízműveket a külföldi tulajdonostól. – Kifizettünk mindent, 2012 óta nem volt tartozása a cégnek és a főváros kasszájában is hagytunk elég pénzt az előző ciklus végén. Amikor Orbán Viktor miniszterelnökkel tárgyaltam a közszolgáltatásokról annak idején, akkor egyetértés volt köztünk arról, hogy a lakossági terheket csökkenteni kell. Ez nyilván a fővárosi ellátócégek – köztük a vízmű – számára is jelent bizonyos többletköltségterheket. Azt is el tudom képzelni, hogy például eltűnt a vízművek osztaléka, ám ha ragaszkodunk az említett elhatározáshoz, ezt vállalni kell – fejtette ki Tarlós István, hozzátéve: arról nincs tudomása, hogy a 2019-es leköszönése óta pontosan miként alakultak a vízművek belső ügyei.