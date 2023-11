Az agglomerációs településekről elítélik Karácsony zsarolását

A Karácsony által belengetett szerződésbontás azért is szokatlan Dunakeszi polgármestere szerint, mert a Fővárosi Vízművek számos kútja Dunakeszi területén található, és ezek a létesítmények Budapest vízellátásához is jelentősen hozzájárulnak.

A Dunakeszihez tartozó Duna-parti résznek nagyjából a felét foglalják el a fővárosi tulajdonú kutak, ahonnan jelentős részben a fővárosba szállítják a vizet, és amelynek csak bizonyos hányadát kapja meg a DMRV

– fogalmazott Dióssi Csaba, aki visszatetszőnek nevezte, hogy a főpolgármester kiszolgáltatott helyzetbe hozhatja az agglomerációs települések lakosságát.

Alkotmányos jogot sértene Karácsony

– A vízszolgáltatást biztosítani kell, ez a lakosság alkotmányos joga. Ha Karácsony Gergely valóban elzárná a vizet, azzal olyan törvénysértést követne el, ami erősen büntetőjogi kategória, úgyhogy el sem szeretnék gondolkodni azon, hogy egy ilyen lépés miként érintené Kistarcsát – jelentette ki lapunknak Juhász István, a település kormánypárti polgármestere.

Mit írt Karácsony?

A főpolgármester levelében megnevezett, érintett települések között szerepel még egyebek mellett Vác, Üröm, Nagykovácsi, Csömör, Szigethalom és Dunaharaszti is. Karácsony beszámolója szerint a tucatnyi város és nagyközség idén több mint 13 millió köbméter vizet kap a Fővárosi Vízművektől, s a vízátadás sok esetben évtizeddel korábban meghatározott, befagyasztott árakon történik, az ellenérték pedig kisebb az önköltségi árnál is. Bár Karácsony Gergely az ultimátumában azt követeli, hogy az állam „záros határidőn belül” biztosítsa „az állami ellátási felelősségi körbe tartozó területekre történő ivóvízátadás veszteségének megtérítését” a Fővárosi Vízművek számára, konkrétumot azonban nem említett, vagyis nem határozta meg pontosan a követelt összeget, ahogyan azt sem, mikor váltja be fenyegetését, mikor jön el a „záros határidő”.

A főpolgármester a pénteki Facebook-bejegyzésében sem tért ki a részletekre, amelyben lapunk cikkére reagálva úgy fogalmazott: „pofátlanság, hogy a kormánypropaganda azzal riogat, hogy énkezemmel akarom elzárni a vízcsapot ezeken a településeken”. A következő mondatokban Karácsony más szavakkal ugyan, de lényegében megismételte a kormánynak címzett levele legfontosabb állítását. Azaz vagy fizet a kormány, vagy nem lesz víz.

Pénz nincs, prémium van

Karácsony Gergely ultimátuma mögött valójában az állhat, hogy a főváros felemésztette a korábban felhalmozott vagyont: mára elfogyott az a 214 milliárd forint is, amely Tarlós István hivatali idejéből maradt a kasszában. Mindezt úgy, hogy csak idén nyáron Karácsony csaknem háromszázmillió forint prémium kifizetését hagyta jóvá a fővárosi cégek felsővezetői számára, de tetemes összegeket vihetett el a főpolgármester körül működő, negyvenfős tanácsadói gárda is.