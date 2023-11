Karácsonyék forgalomcsillapításának eredménye: teljes forgalmi káosz Budapesten

Forgalmi káoszba fulladt a Józsefvárosi Magdolna negyedbe tervezett forgalomcsillapítás. A lakók életveszélyben érzik magukat, az egyirányúsított utcák pedig újabb dugókat okoznak – írta meg a Metropol. A portál emlékeztet: október 25-én adta át Józsefváros vezetése a régóta tervezett Magdolna negyed forgalomcsillapítását, ami komoly vitákat robbantott ki. Mint írják,

miközben Karácsony szóban próbálja elhitetni a fővárosiakkal, hogy kisebb a dugó, mint négy éve, a fővárosiak nap mint nap tapasztalják, hogy már képtelenség közlekedni a fővárosban.

A lámpák sok helyen rosszul vannak összehangolva, a kerékpárosok és az autósok „összeeresztése” nemhogy nem tette biztonságosabbá a kerékpározást, hanem minden közlekedőre nézve veszélyes, és újabb dugókhoz vezet. A józsefvárosiak pedig most az értelmetlen egyirányúsítás miatt panaszkodnak, szerintük ez is csak a dugót és a légszennyezettséget növeli.

Nem elégedettek a lakosok

A portál kifejti, a tervezett forgalomcsillapítás az utcák egyirányúsításával, a járdán parkolás megszüntetésével (az utcára tolták rá a parkoló autókat, szűkítve ezzel az utat vagy épp egy sávot alkotva a kettőből), sebességkorlátozások bevezetésével és három kereszteződés átalakításával (voltaképpen az átjárhatóság pollerekkel való megszüntetésével) nem igazán váltotta ki a helyi lakosok elégedettségét. A baloldali városvezetés ugyanis három kereszteződést voltaképpen megszüntetett, a csomópontokban forgalomterelő eszközöket helyeztek ki, amelyek elvágták a keresztirányú forgalmat. Így tulajdonképpen két-két utca került összeköttetésbe, természetesen egyirányúsított forgalommal, nehogy a Karácsony-féle városvezetés biciklisávjai miatt kialakuló nagykörúti dugókat az autósok könnyen ki tudják kerülni.

A lezárásokkal, terelésekkel, menetirány-változtatásokkal, egyirányúsításokkal sikerült forgalmi káoszt teremteni a Magdolna negyedben. A lezárások és a rengeteg átvariálás egyfajta autócsapdává tette a részt, ahonnan még GPS-szel sem egyszerű kijutni. Ráadásul az autósok a kereszteződések értelmetlen megszüntetésénél arra kényszerültek, hogy a forgalomtól elzárt területen keresztül, szabálytalanul próbálják elhagyni a káoszkörzetet. Majd ezeket a menekülőutakat virágosládákkal zárta el a városvezetés. Így most az autósok fel-alá köröznek, hogy kiutat találjanak, ami így nem szolgálja a forgalomcsökkentést.

A parkolóknak az útra való letolásával, illetve a jól ismert pollerek lerakásával is több helyen szűkítették az utakat. A karók miatt több helyen alig férnek el az autók, kanyarodásnál is ugyanolyan problémát jelentenek, mint az Üllői úton lévő „gerikarók”. Egy helyi lakó a portálnak elmondta, hogy a busz is alig fér el a Karácsony Sándor utcában.

