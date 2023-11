Még mindig évekig tarthat egy per lefolyása, a bíróságoknak magukban kell keresniük a hibát

Fel kell tárni egyes perek hosszas elhúzódásának okait, mert az állam az elmúlt öt évben hatmilliárd forint kártérítést fizetett ki, holott a törvényhozás sokat tett azért, hogy a bíróságok megfelelően tudják lefolytatni a peres eljárásokat – mondta az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára az M1 aktuális csatornán hétfő este.

Répássy Róbert az elhúzódó, „szakállas” perekről kiemelte: a probléma jelenleg is fennáll. Elmondása szerint körülbelül hatezer olyan ügy van, ami két évnél hosszabb ideig tart, és ezek közül is ezer, ami öt évnél is hosszabb ideig tarthat, példaként kiemelte a tizenhárom évig zajló Hunnia- vagy más néven Budaházy-pert. Hozzátette:

folynak olyan munkaügyi perek is, amelyek láthatóan hosszasan el fognak húzódni.

A törvényhozás sokat tett azért, hogy a bíróságok megfelelően tudják lefolytatni a pereket, így az elhúzódás okát a bíróságokon belül kell feltárni, és ez munkaszervezési kérdéseket vet fel – jelentette ki.

Répássy Róbert leszögezte:

a strasbourgi bíróság egy per két évnél hosszabb időtartamát már elegendő oknak találja arra, hogy megállapítsa az emberi jogi egyezmények megsértését, és kártérítést ítéljen meg.

Két miniszteri biztost neveztek ki, feladatuk, hogy elemezzék az elhúzódó bírósági gyakorlatot, majd intézkedési javaslatokat tegyenek – mondta, majd hozzátette: figyelemmel kell kísérni a perek elhúzódásának okait.

Szerinte a törvények megfelelőek, minden lehetőség adott ahhoz, hogy gyorsabban menjenek az ügyek,

a bíróságoknak magukban kell keresniük a hibát, belső intézkedéseket kell hozniuk.

A bíróságok maguk is végeznek elemzőmunkát, minden fellebbezés után felülvizsgálják az eljárásokat, ezt a jogalkotó nem szeretné befolyásolni, de elvégzi a maga elemzését – fűzte hozzá.

Répássy Róbert azt mondta, a jövő év első felében tárják a nyilvánosság elé az elemzést, annak ismeretében elképzelhető, hogy szükség lesz törvénymódosításra.