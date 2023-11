Nem kell tartani az újabb Covid-korlátozásoktól

Rusvai Miklós virológus szerint a SARS–CoV–2 vírus egyre gyengébb mutációival találkozhatunk mostanában a világban és Magyarországon is, így ettől nem kell tartani.

Az eredetileg felfedezett változat óta ugyanis sokat szelídült a vírus,

az akkorinál száz megbetegedett esetén öt-hét ember hunyt el, a mostani változatnál pedig tízezer megbetegedésre jut egy haláleset. Ennek ellenére mostanában az emberek azt vehetik észre, hogy a vírusfertőzések tünetei súlyosabbak, hiszen sokakat valósággal leterítenek ezek a betegségek. Ezt a szakember szerint azonban valószínűleg az okozza, hogy a bezártság és a korlátozás hatására nagyon sokan nem fertőződtek át, az immunrendszerünk elszokott attól, hogy védekezzen azok ellen a vírusok ellen, amelyek egyébként rendszeresen megtalálhatók a környezetünkben.

Rusvai Miklós szerint

nem valószínű, hogy újra bármilyen komoly szigorítást kellene bevezetni a Covid miatt.

Most is vannak olyanok, akiknek kifejezetten ajánlott védekezni és akár az oltást is felvenni, ilyenek lehetnek a hetven év felettiek vagy az alapbetegséggel rendelkezők. – Az egészségügyi intézményekben azonban könnyen lehet, hogy korlátozásokat kell bevezetni, mint ahogy most is több helyen van érvényben ilyen, de ez mindig az adott intézmény vezetőjének a hatásköre. Ha egy kórház vezetője indokoltnak látja, akkor bevezethet bármikor szigorításokat – jegyezte meg a szakember.

A virológus a madarárinfluenzáról is beszélt, amelynek terjedéséről ismét sokat hallani. Mint mondta, jellemzően a madarak közül elsősorban a vízimadarakban gyakoriak az influenzavírusok. Ezekben a madarakban általában az úgynevezett alacsony kórokozó képességű influenzavírusok vannak jelen. Néha azonban ezek mutálódnak és magas kórokozó képességű vírusok lesznek, amelyek a vadmadarakat is megbetegítik, ami elhulláshoz vezet. Az ilyen magas kórokozó képességű vírusokkal fertőzött madarak elrepülnek egy baromfitelep felett, és az ürülékükkel megfertőzik az állatállományt.

Ebben az esetben kell a teljes fertőzött állományt leölni.

Ez leggyakrabban az őszi madárvonuláskor jelentkezik.

– A fertőzött állományok elpusztítására azért is van szükség, mert sajnos

megvan az esély arra is, hogy a kórokozó állatról emberre terjedjen,

ha érintkezünk a fertőzött madárral – tájékoztatott a virológus. Mint közölte, már több ilyen eset is volt a világon, feltehetőleg néhány száz alkalommal halálos kimenetelű is volt, de ez a keleti világra jellemző leginkább. Ha egy ilyen vírus az emberben továbbmutálódik, akkor kialakulhat egy emberről emberre könnyen terjedő változat, és az még több halálesetet okozhat – fűzte hozzá.

Rusvai Miklós a legfontosabb védekezésnek a megfelelő életmódot tartja.

Fontos a vitamindús táplálkozás, a sportolás és a minél több szabad levegőn töltött idő.

Illetve fontos, hogy ha megbetegszünk, akkor maradjunk otthon, és ne terjesszük tovább a betegséget. Aki kockázati csoportba tartozik, az pedig mindenképpen oltassa be magát – javasolta a szakértő.