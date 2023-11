Sok-sok évünkbe kerülhetnek a felesleges kilók

Támogatja a költségvetés a cukorbetegeket képviselő szervezeteket, folyamatos velük a párbeszéd és elindították a diabéteszes diákokkal foglalkozó tanárok képzését is – mondta videóüzenetében Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos az Egészségügyi szereplők stratégiaváltása a cukorbetegség és szövődményeinek gondozásában: cukorbetegség és elhízás című rendezvényen. Mint a miniszterelnöki biztos hangsúlyozta,

megreformálták a közétkeztetést, folyamatos a gyerekek nyári táboroztatása, és már adókedvezményt is kapnak a cukorbetegek.

Hozzátette, közösen egyeztettek Wittmann Istvánnal, a Magyar Diabétesz Társaság elnökével és más civil szervezetekkel a diabétesz témakörében és még idén egy fontos előrelépés bejelentése várható.

Bidló Judit, a Belügyminisztérium egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkára kijelentette: hamarosan új gyógyszerek jelennek meg, a diabéteszt kardiovaszkuláris betegségekhez hasonlóan kiemelt prioritásként tudják kezelni. A helyettes államtitkár hangsúlyozta a szűrések fontosságát, ezért meg fognak hirdetni egy szűrési keretprogramot a kardiovaszkuláris szűréseknél, amihez a háziorvosok és a foglalkozás-egészségügy segítségét fogják kérni.

A kormányzat célja, hogy növelni tudják az egészségben eltöltött életéveket, ami jelen pillanatban a nőknél egy picivel, a férfiaknál három és fél évvel marad el a nyugdíjkorhatártól.

Kitért arra is, hogy növelni kell a betegek egészségtudatosságát, mert Magyarország a táplálkozás szempontjából rossz helyzetben van. Több egészségben eltöltött életévet akarnak biztosítani a magyar embereknek – zárta beszédét Bidló Katalin.

Simonyi Gábor, a Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság főtitkára kifejtette: szoros a kapcsolat az elhízás és a 2-es típusú cukorbetegség között.

Az elhízás a cukorbetegség kialakulásának egyik legnagyobb kockázata, mert 35-ször nagyobb a valószínűsége annak, hogy egy elhízott férfi diabéteszes lesz, mint egy normális testsúlyú.

Mint rámutatott, a másik probléma az, hogy az elhízást nem diagnosztizálják. A statisztikák szerint 66 ezer elhízott beteg van, ami nyilvánvalóan nem fedi a valóságot. A háziorvosi szolgálatra hárul a szerep, hogy a testsúlyt és a testmagasságot rögzítsék, ebből számolják ki a testtömegindexet. Nélkülözhetetlen a beteg aktív közreműködése, először fejben kell a betegnek akarnia a fogyást, majd ezután a súlyt is meg kell tartania – mondta. Hozzátette, nagyjából hétszázezer diabéteszes nincs regisztrálva, akik észrevétlenek maradnak. Az elhízás kezelése egy komplex tevékenységet foglal magában, amit segít az, hogy már lehet tenni obezitológus licencvizsgát is, amire egyre nagyobb kereslet mutatkozik az orvosok között. A főtitkár kiemelte azt is, hogy az elhízásnak nincs népegészségügyi programja, és szeretné elérni, hogy a döntéshozók ezt hozzák létre.

Füzesi Brigitta, a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetségének elnöke elmondta: 65 év felett a nők és a férfiak körében is jelentős a túlsúlyosak és az elhízottak aránya. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedők jelentős hányada súlyproblémákkal küszködik, és sok cukorbeteg még soha nem járt dietetikusnál. A betegeknek is meg kell tenni a magukét ahhoz, hogy kezelni tudják a problémát – állította.

Gémes Renáta, az Egy Csepp Figyelem Alapítvány projektvezetője elmondta: az Oktatási Hivatallal együttműködésben 2021 óta tartanak szakmai továbbképzést a pedagógusoknak. Az iskolai és az óvodai diabéteszes gyerekeknek nyújtott segítségen kívül a figyelemfelhívás is a szervezet által működtetett DiabMentor programban részt vevők feladata. Munkájukat a Nemzetközi Diabétesz Szövetség is elismerte, melynek köszönhetően a pedagógusok átfogó képzést kaptak a diabéteszről.