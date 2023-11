Új Airbus katonai helikoptereket adtak át a honvédségnek + videó

A Magyar Honvédség szolnoki helikopteres alakulat hajózó-állományának közreműködésével hétfőn hazánkba érkezett új Airbus H225M helikopterek már a héten megkapják a magyar felségjelzést – számolt be a Honvédelem.hu. A pilótákat dr. Bali Tamás ezredes, az alakulat parancsnoka fogadta.

A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében a honvédelmi tárca összesen tizenhat ilyen típusú gépre kötött szerződést 2018 decemberében, amelyből – ezekkel együtt – négy már meg is érkezett hazánkba, a következő kettő pedig várhatóan decemberben érkezik.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, az első két Airbus H225M 2023 júliásaban szállt le a szolnoki repülőtéren. Az akkori ünnepélyes fogadáson Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter úgy fogalmazott: H225M-es helikopterek olyan képességeket hoznak a magyar légierőbe, melyeket az elhasznált korábbi, főként szovjet technológiájú gépek nem tudtak biztosítani a Magyar Honvédség számára. A gépek mindegyike az Airbus HForce fegyverzet-rendszerével felszerelve érkezik.

A megrendelt a 16 magyar gépből tíz lesz harcászati szállítóhelikopter (TTH) változatú, míg hat példányt a különleges műveleti erőknek (SOF) szánnak. A magyar H225M gépek a típuscsalád evolúciójának legmagasabb fokát képviselik, a francia légierő gépeit nagyjavításukkor erre a szintre fogják felhozni – tudta meg a Magyar Nemzet már korábban, a gépek gyártási helyén tett látogatáson.

A gépek strapabíró voltát jelzi, hogy igen hosszú, tábori körülmények között való alkalmazhatóságra tervezték, amit az afrikai és közép-keleti hadszíntereken már bizonyított. Az alacsony kenőanyag-szükségletű hajtóművek miatt a gép akár tíz órán keresztül folyamatosan üzemben lehet, járó motorok mellett is utántölthető az üzemanyag az előretolt ideiglenes bázisokon. A bevetéseknek szinte csak a személyzet fizikai, pszichikai tűréshatára szab gátat. A segédhajtómű a főhajtóművek nélkül is képes ellátni a gépet árammal, működtetve a fedélzeti berendezéseket és a légkondicionálást. A H225M-é a világon elérhető legjobb robotpilóta, akár hosszú időn keresztül is képes egy helyben függeszkedni automatikus üzemmódban. A dupla csörlőt kezelő operátor a távirányítón lévő kis joystickkal képes a lebegő gépet kitéríteni, aminek például folyóból vagy viharos vízről való mentésnél van nagy jelentősége.