Ezt tennék a magyarok a drogdílerekkel

Elárulta azt is, hogy a válaszadóknak csupán a 31,2 százaléka sújtaná szigorúbb büntetési tételekkel a fogyasztókat, 57,1 százalékuk pedig súlyosabb büntetéseket szabna ki a drogkereskedőkre.

Ez egybevág azzal a kormányzati drogellenes stratégiai irányzattal, hogy ne büntessék szigorúan azokat a fiatalokat, akik alkalmanként fogyasztanak illegális szert.

Bár valamilyen büntetést kapnak, nem dekriminalizálják őket, nem kerülnek börtönbe, nem lesz priuszuk, továbbá mentesülnek a büntetőjogi következmények alól. – A kormány politikája ezeknek a fiataloknak esélyt ad, ezt hívják elterelésnek, amivel kétévente egyszer élhetnek, és ezt a társadalom többsége is támogatja – mutatott rá a stratégiai igazgató.

Téglásy Kristóf kitért arra is, hogy a társadalom döntő része nem támogatja a drogokat pozitív színben feltüntető adásokat sugárzó médiumok olyan mértékű büntetését, ami miatt akár egynapos kényszerszünettel sújthatnák őket. Úgy fogalmazott, az emberek figyelmét elkerüli az, hogy egyre többet jelenik meg a drog a filmekben és a sorozatokban, és ezt jópofának vagy menőnek mutatják be. A többség viszont egyetért azzal, hogy a drogok pozitív beállítása veszélyt jelent, illetve azzal is, hogy ezeknek a tartalmaknak legyen 18 éves korhatára. Abban is egyetértés volt, hogy kötelező legyen a szolgáltatónak feltüntetni az illegális kábítószerek megjelenését a különböző tartalmakban, mert a szülőknek joguk van ezekről tudni.

– Minden fiatalnak el kell mondani, hogy amit követendő példának lát, az nem az élet. A releváns információkat el kell juttatni a fiatalokhoz, hogy képesek legyenek helyes döntést hozni – mondta a stratégiai igazgató.