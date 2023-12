Honnan lehet igazán jól látni a hullócsillagokat Magyarországon?

Forgács Attila fizikus, amatőr csillagász a Hadú-Bihar Vármegyei Hírportál podcastjében elárulta, rendkívül gyorsnak kell lenni ahhoz, hogy valaki elcsípjen Magyarországon egy sarki fényt, ugyanis a jelenség mindössze 15-20 percig tart.

Jó hír azoknak, akik legutóbb elmulasztották, hogy várhatóan egyre többször láthatjuk. A sarki fényt alapvetően naptevékenységek okozzák, amik 11 éves ciklusokban működnek. A ciklus csúcsán tetőzik a sarki fények száma, ez 2025-ben lesz

– mondta, és arról is beszélt, hogy van olyan űrszonda, ami 24 órában a Nap körül kering, hogy monitorozza a napfelszínt, történik-e naptevékenység. Ha igen, akkor mindenféle töltésű részecske elkezd a Föld felé száguldozni, és szűk egy nap alatt érnek ide. Azaz az esemény előtt leghamarabb egy nappal lehet csak tudni, hogy valami elindult felénk. Ezek a szakforrások a nagyközönség számára nem elérhetők, jelenleg nem áll rendelkezésünkre olyan előrejelzési rendszer, ami pontosan megmondja, hogy mondjuk jövő vasárnap látható lesz-e a sarki fény.

Az előrejelzésben így azok segíthetnek, akik az űrszondán kívül figyelik a napfelszínt.

Csillagász fórumokon, közösségi médiás csoportokban azonnal jelzik, ha valami készülőben van, de ez egy tipikusan „vagy elkapom, vagy nem” jellegű esemény.

A legutóbbi, novemberi esetnél a Magyar Csillagászati Egyesület levelezőlistájára írtak be a tagok, hogy most azonnal menjen ki mindenki az ég alá – idézte fel Forgács Attila.

Mit lehet még látni az égen?

A sarki fényen kívül más égi események is várhatók a közeljövőben, a Geminidák meteorraj minden évben visszatér. December 14-én fog tetőzni, és amikor beindul, akkor akár 1-2 percenként is láthatunk hullócsillagot. A Jupiter már most is szabad szemmel látható, esténként délkelet irányban nagyon fényesen világít. Nemrégiben volt holdfogyatkozás, vagy amikor a Vénuszt eltakarta a Hold, ezek is látványosak voltak. Ezeket a jelenségeket évekre előre lehet tudni. Az ég azonban mindig ad valami olyat is, amire nem számítunk, például megjelenik egy üstökös, mint pár éve a Neowise.

A csillagász szerint a hullócsillagok megfigyeléséhez a legideálisabb körülmények akkor vannak, amikor újhold környékére esik a meteorzápor, akkor van tényleg sötét, nem világít a Hold fénye, decemberben ez szerencsére pont így alakul.

Forgács elárulta, hogy kiváló meteornéző hely a Hortobágy és környéke, de ide nem csak akkor érdemes kimenni, amikor hullócsillagok várhatók, hiszen tiszta időben a Tejút is látható. Szabad szemmel megpillantható még a Vénusz és a Szaturnusz is. A színes csillagok is bámulatosak, a kék színűek a fiatal csillagok, a vörösek az idősebbek.