Karácsony össze-vissza nyilatkozik a „mikroadományozókról”

Így hazudik Karácsony Gergely, többek között az Indexnek

A főpolgármester a liberális portál Konkrétan című podcastjában nyilatkozott az adománygyűjtésről, és leszögezte: nem tudja kik támogatták a kampányát. – Nyilván nagyon sokan vannak olyanok, akik gazdag emberek és euróban tartják a pénzüket – utalt a főpolgármester arra, hogy az 506 millió forintnyi adomány nagyobb része euróban érkezett a 99 Mozgalomhoz készpénzben.

A főpolgármester arra is kitért, hogy tudomása szerint Bojár Gábor üzletember, a Graphisoft alapítója az egyetlen, aki nyilvánosan is vállalta, hogy támogatta a kampányát. – Bojár Gábor egyszerre volt a mozgalom tagja és egy olyan mecénás, aki egyébként szabályt követő kivételként mindig vállalja azt, hogy támogat ellenzéki célokat, adott esetben pártokat is – mondta Karácsony Gergely.

A főpolgármester a Telexnek szintén előadta a mesét az anonim adományozókról, mondván nem akarja megmondani, hogy kik ők, de ha tudná, akkor sem árulná el. „Egyedül Bojár Gábort ismeri ebből a körből”. Karácsony Gergely novemberben egy írásos interjúban lényegében ugyanezt elismételte – olvasható a Mandiner cikkében.

