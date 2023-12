Kósa Lajos: A baloldali szavazók is egyetértenek a kormányzati intézkedések többségével

Meg kell nézni az eredményeket: mit határoztunk el, mit vittünk végbe, min dolgozunk most is. Úgy látszik, hogy az emberek többségének mindez tetszik, de természetesen vannak, akiknek nem. Ők el tudnak menni a szavazásra, és választhatják Gyurcsány Ferencet. Ez egy szabad ország. A magyar sajtó szabadságát mindenképpen szeretnénk megtartani, Magyarországon ezekről a kérdésekről lehessen vitatkozni anélkül, hogy az fenyegetné az embert, hogy kirekesztik őt a véleménydiktátorok – ez Nyugaton mindennapos. Ott, ha valaki azt veti fel, hogy értelmetlen az Európai Parlament azon döntése, hogy a férfiak is szülhetnek, tehát jogukban áll menstruálni is, azzal fenyegetik, hogy elveszíti az állását, kirekesztik, mert homofób. Az őrületnek jó, ha határt szabunk!