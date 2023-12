Majka így lett díszpolgár + fotók

Hálás vagyok szülővárosomnak, hogy gondoltak rám, és ilyen rangos elismerést kaptam. Számomra Budapesten sem volt kérdés, hogy ózdi vagyok, és szívem mélyén mindig is az maradok. Nagyon sok fiatalkori emlék és élmény fűz a településhez, a személyes kapcsolatokat pedig mind a mai napig fenntartom. Fontos a család, fontosak a barátok. Kimondani is sokkoló: már 21 éve nem élek itt, de hálás vagyok Ózdnak, hogy kitanított, felnevelt, és ennyi idő után sem feledkezett meg rólam. Sok díjat kaptam, mint mindenki, így én is nagyon szeretem az elismeréseket. Két éve a borsodi önkormányzat alkotói díját vehettem át, most pedig díszpolgár lettem Ózdon. Számomra mindkettő fantasztikus dolog. Dancsok Tamás, Lampii barátom szokta mondani, hogy kétféle ember létezik: az egyik ózdi, a másik pedig az akar lenni.