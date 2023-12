NoÁr-botrány – reagált a Keresztény Kulturális Akadémia elnöke

Ahogyan arról korábban a Magyar Nemzet is beszámolt, a radikális baloldali Molnár Áron NoÁr politikai aktivista volt a vendége a katolikus Budai Szent Imre Ciszterci Gimnázium október 28-i, Szent Imre napján rendezett színházi kerekasztalának. A tanár, aki úgy hívta meg Molnár Áron „NoÁrt”, hogy a közönség mit sem tudott erről, később a Válasz Online-on megjelent cikkében az egyházat is bírálta.

Az esetre az intézmény is reagált

Az eset rendkívül megosztotta a szülőket, többen kifogásolták, hogy egy keresztény értelmiségi intézmény falain belül olyan aktivisták véleményével is találkozhatnak a fiatalok, akinek közéleti szerepe kimerül a trágár, radikális baloldali megnyilvánulásokban. Az intézmény azóta közleményben reagált.