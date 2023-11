Balul sült el NoÁr gonosz ripacskodása, már a Sztárbox előtt padlóra került

– Nagyon szép szavak ezek, de ne dőljünk be, ennek az ócska ripacskodásnak. Hiszen sok minden eszünkbe jut, ha NoÁr megszólalásait, kirohanásait, lázító szövegeit hallgatjuk, de a szeretet, az egyenlőség és a tisztelet az egész biztosan nem. Arról pedig, hogy ez a műsor az alázatról és a tiszteletről szól, elfelejtették értesíteni a Fluor Tomi nevű celebet, aki azt rikácsolta a műsorban : Mindent megb…szunk! NoÁR pedig stílszerűen a győzelmét a szélsőbaloldali Iványi Gáboréknak ajánlotta, akik a NAV szerint hárommilliárd forintnyi járulékot nem fizettek be a dolgozóik után. Így megy ez a baloldalon! Azonban úgymond bort inni és közben vizet prédikálni, ahogy azt NoÁr most is tette, nem kifizetődő dolog. Mert ha elveszíti valaki a hitelét az emberek szemében, akkor bizony padlóra kerül és még csak nem is kell hozzá ringbe szállnia – gondolta magában Felhévizy, majd kikereste önmaga megnyugtatására az évszázad ökölvívó-mérkőzéséről készült felvételt, amikor is 1971. március 8-án a Madison Square Gardenben először csapott össze Joe Frazier és Muhammad Ali.

Borítókép: Molnár Áron színész, aktivista, a noÁr mozgalom alapítója a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) által szervezett budapesti tüntetésen a Kossuth téren 2022. november 26-án (Fotó:MTI/Máthé Zoltán)

