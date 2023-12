Újabb köztéri vécét foglaltak el a hajléktalanok Budapesten + videó

Fetrengő hajléktalanok fogadták azt a járókelőt, aki a köztéri vécét szerette volna használni az Infoparkban. Az esetről videót is készült a TikTok nevű közösségi oldalra, a felvétel már az egész országot bejárta.

Mint már arról a Magyar Nemzet is beszámolt, sokszor kriminális állapotok uralkodnak a köztéri vécékben Budapesten. Az eddig legtöbbször működésképtelen Blaha Lujza téri vécé új funkciót tölt be: ide hordják a kuncsaftjaikat a prostituáltak, ráadásul fényes nappal.

A közvécé − amellyel Karácsony Gergely szelfizett −, átadása óta gyakorlatilag naponta elromlik, és jól láthatóan nem nagyon takarítja a főváros. Ennek fényében nem meglepő, hogy a teljes felújításon áteső Blaha Lujza teret is kisajátították a hajléktalanok, így nemcsak a mosdó, de a tér többi része is piszkos. Visszatérő probléma az is, hogy a tér felújításának részeként átadott közvécé folyton elromlik, holott még egy éve sincs, hogy átadták.