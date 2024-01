A szakértők kiszámolták, mekkora jövedelem kell a fiataloknak saját lakás vásárlásához

A családtámogatási rendszer idei feltételei szerint a babaváró összege önmagában alkalmas arra, hogy száz százalékban elegendő önerő legyen a csok plusz konstrukciót felhasználva első lakásukhoz jutni akaró fiatal családoknak, hiszen a feltételek szerint az első lakást vásárlóknak a konstrukció igénybevételével elegendő tíz százalék önerőt felmutatni – mondta a BiztosDöntés.hu-nak a portál pénzügyi szakértője.

A valódi önerő nélküli ötvenmillió forintos, fix háromszázalékos csok plusz hitelhez a 25 éves maximális futamidőt figyelembe véve elegendő lehet 700 ezer forintos nettó kereslet igazolása (Fotó: Pexels)

A csok plusszal szemben visszatérő kritika, hogy nem támogatja a leginkább rászorulókat, ellenben előnyben részesíti a tehetősebb családokat, ezt cáfolta meg most a szakértő.

Mi az a csok plusz?

November végén jelent meg a csok plusz új otthonteremtési program részletszabályait tartalmazó kormányrendelet a Magyar Közlönyben.

A 2024. január 1-jétől elérhető kedvezményes hitelkonstrukciót gyermekvállalás előtt álló és már gyermekes házaspárok egyaránt igénybe vehetik, ha gyermeket, gyermekeket vagy újabb gyermeket, gyermekeket szeretnének.

A kamattámogatott hitelkonstrukció az ország egész területén igénybe vehető.

Egy gyerek után 15 millió,

kettő esetében 30 millió,

három gyerek esetében 50 millió forint hitel igényelhető, 3 százalékos kamattal.

Az első közös otthon megvételekor elegendő tízszázalékos önrészt biztosítani nyolcvanmilliós értékhatár mellett, másik lakásba költözés vagy bővítés esetében pedig húszszázalékos önerővel kell a családoknak rendelkezniük, 150 milliós értékhatár mellett. Az ötezernél kevesebb lakosú településeken nincs értékhatár. A hitel futamideje 10–25 évig terjedhet, de az első gyerek születésekor egyéves hitelmoratóriumot kérhetnek a szülők – ilyenkor a futamidő is hosszabbodik – a második, és minden további gyerek esetében pedig tíz-tíz millió forintot elengednek.

Mi kell a csok pluszhoz önerő nélkül?

Gergely Péter kiemelte:

a 11 milliós Babaváró összeggel számolva a fiatalok egyetlen forint saját erő nélkül tudnak majd maximálisan 61 millió forint értékű ingatlanokat megvásárolni.

A szakértő szerint a valódi önerő nélküli ötvenmillió forintos, fix háromszázalékos csok plusz hitelhez a 25 éves maximális futamidőt figyelembe véve

elegendő lehet 700 ezer forintos nettó kereset igazolása.

Ez önmagában nem megugorhatatlan feladat a családoknak a szakértő szerint, hiszen a KSH kimutatása szerint a nettó átlagbér 389 300 forint volt 2023. októberében, ez alapján pedig két átlagosan kereső fiatal már fel tud mutatni annyi havi jövedelmet, ami elegendő lehet a teljes hitelösszeg felvételéhez. Persze, közbeszólhat, hogy a bankok saját kockázatuk csökkentésére a babavárón túl is igényt tartanak valamekkora önerőre, ám a pénzügyi szakértő szerint

a verseny a családtámogatások piacán akkora lesz, hogy a fiatalok egészen biztosan találnak majd olyan pénzintézetet, amely pusztán a jövedelem alapján elfogadja a babavárót önerőként.

A feltételek alapján ugyanakkor a csok plusz felvételében gondolkodó családoknak mihamarabb igényelniük kell a babavárót, hiszen az csak a folyósítást követő kilencven nap után számítható be teljes összegében önerőként bármilyen – így csok plusz – hitel felvételéhez is.

Mik a babaváró hitel feltételei?

Mint korábban beszámoltunk róla: januártól nő a babaváró összege, a házaspárok tízmillió forint helyett 11 millió forinthoz juthatnak hozzá a konstrukcióval. Jövőre azonban a házaspárok csak akkor lehetnek jogosultak a konstrukcióra, ha a feleség az igényléskor még nem töltötte be a 30. életévét. A kizárólag 2024-ben érvényes átmeneti szabályozásnak köszönhetően, ha a feleség elmúlt harmincéves, de még nem töltötte be a 41. életévét és igazolja várandósságát, továbbra is jogosult lehet a támogatásra 2024. december 31-ig.

Azonban 2025-től már ez nem lehetséges, akkortól kizárólag a harminc év alatti nők lesznek jogosultak az igénylésre.

Az elérhető támogatás a fiatal házasok számára szabadon felhasználható kölcsön igénylését teszi lehetővé, húszéves futamidőre, maximum tízmillió forintig, amelyet lakásvásárlásra, hitelkiváltásra, otthon-korszerűsítésre vagy akár új autó vásárlására is fordíthatnak. a támogatás előnye az is, hogy az érkező gyermekek után akár három évre is szüneteltethető a törlesztés, több gyermek vállalásánál a hiteltartozás is csökkenthető,

a harmadik gyermek megszületése esetén pedig a teljes tartozást elengedik.

A 2023 végéig beadott és jóváhagyott igényléseknél a szerződéskötéstől számítva öt év áll rendelkezésre ahhoz, hogy megszülessen az első baba, vagy a házaspár igazolja, hogy már úton van a gyermek. A pénzügyi szakértő szerint

2024 elején bizonyosan a babaváró sikereiről szólnak majd a tudósítások.

Ezt önmagában garantálja, hogy az elmúlt év első hónapjaiban a 2022 decemberi hatalmas érdeklődésnek köszönhetően drasztikusan visszaesett a babaváró folyósítása - 2023. januárban az előző havi érték tizedére esett és alig hétmilliárdos volt az igénylések összege. Ennek következtében az éves növekedési ütem önmagában magas lehet. Gergely Péter szerint önmagában támaszt ad majd a növekedésnek az, hogy a babaváróban igényelhető hitel összege tíz százalékkal 11 millió forintra nőt januártól – márpedig az igénylők több mint 95 százalékkal maximális támogatást igényel.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Shuttersctock)