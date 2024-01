Egy hírlapi kacsa utóélete: így hazudott a baloldal a kínai vegyianyag-elosztóról

Kormányzati cáfolat

Július 7-én újabb kormányzati cáfolat érkezett, azen a napon ugyanis Bese Ferenc soroksári polgármester megosztotta a Rogán Antaltól kapott levelét, amelyben a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter világosan kijelentette: „A levelében hivatkozott ügyben a kormány nem tárgyal és miniszterelnök úr nevében is biztosíthatom, hogy sem Soroksár területén, sem máshol vegyianyag-elosztó létesítésére nem kerül sor!”

A Direkt36 a sorozatos kormányzati cáfolatok ellenére sem hagyta kihűlni az álhírnek tűnő témát, sőt új lendületet adott neki, amikor augusztus elején beperelte az ügyben a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodát.

Időközben elérkezett a szeptember, az a hónap, amikor a Direkt36-hoz került állítólagos kormányzati anyagok szerint hivatalos megállapodást kellett volna kötnie Kínának és Magyarországnak a vegyianyag-elosztó központról. A megállapodás nem született meg, ennek ellenére a baloldal újabb fejezettel egészítette ki a Direkt36 álhírét: Karácsony Gergely egy szeptember 15-i közleményében kijelentette, hogy „már megint át akarják verni a budapestieket. Hiába a hárító mondatok, a jelek arra utalnak, titokban továbbra is azon dolgozik a kormány, hogy kínai méreglerakatot telepítsen Budapestre, Soroksárra. Úgy van, ahogy a miniszterelnök mondta egyszer: ne azt figyeljék, amit mondanak, hanem azt, amit tesznek. […] A tegnapi közlönyben jelent meg a nemzetgazdaságilag kiemelt projektek listáját tartalmazó rendelet módosítása, ami hatalmasra növelte a »logisztikai és általános gazdasági célú ingatlanfejlesztés Budapest XXIII. kerületében és Gyálon« elnevezésű projekt területét. Akkora területet hasítanak ki, mint az V. és a VI. kerület együttvéve! Brutális méretűre nő az a »nemzetgazdaságilag kiemelt« beruházási célterület, ahova a nyár eleji hírek szerint a kínai méreglerakatot szánják.” Karácsony okfejtését párttársa, Szabó Rebeka az Országgyűlésbe is bevitte szeptember 25-én, és felidézte a miniszterelnökhöz intézett saját júliusi kérdését, amelyre akkor Orbán Viktor egyértelműen kijelentette, hogy a felvetés komolytalan, ilyen vegyi elosztóüzem nem fog épülni. A baloldali képviselő viszont itt már azzal próbált érvelni, hogy „tíz napja a közlönyben megjelent a nemzetgazdaságilag kiemelt projektek listáját tartalmazó rendelet módosítása, amely hatalmasra növelte a »Logisztikai és általános gazdasági célú ingatlanfejlesztés Budapest XXIII. kerületében és Gyálon« elnevezésű projekt területét, pont azt a területet, ahová a nyár eleji hírek szerint önök a kínai méreglerakatot szánják, és ahol egyébként számos természeti érték is található, és nem mellesleg igen közel vannak a lakóházak.” Majd feltette a kérdést, hogy „még mindig cáfolják-e azt az értesülést, hogy kormányzati támogatással hatalmas mennyiségben veszélyes vegyi anyagokat tárolnának és rakodnának át Soroksáron?”.

Újabb próbálkozás

A Párbeszéd társelnökével ezúttal a miniszterelnök politikai igazgatója próbálta megértetni, hogy a kormány nem tervez vegyianyag-elosztó üzemet Soroksárra: „egy kacsa, egy hírlapi kacsa, fake newsnak mondjuk mostanában, erről a miniszterelnök úr is itt, az ország háza előtt tájékoztatta az országgyűlési képviselőket és az érdeklődő állampolgárokat, azóta semmilyen változásról nem tudok beszámolni. Egyébként abban, hogy az ország több területén különböző beruházások zajlanak, azt hiszem, egyik politikai erő sem ellenérdekelt” – jelentette ki Orbán Balázs. Pár héttel később, a Telex kérdésére válaszolva a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK), valamint az Építési és Közlekedési Minisztérium is cáfolta Karácsony Gergely teóriáját. A portál szerint a KTK és az építési minisztérium válaszaiból annyi derült ki, hogy „valamilyen ingatlanfejlesztést terveznek, de vegyianyag-elosztó nem lesz”.

A fentiek ellenére a szintén párbeszédes Jávor Benedek egy november 12-i Facebook-posztban bizonygatta, hogy valószínűleg vegyianyag-elosztó épül Soroksáron.

December 11-én pedig a változatosság kedvéért szintén egy Párbeszéd-politikus, a társelnök, Tordai Bence tette témává az Országgyűlésben a beruházási célterületté nyilvánított Soroksár környéki terület sorsát, mire válaszul Ágh Péter, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára adott újabb egyértelmű cáfolatot: „az ügyben a miniszterelnök úr is több kijelentést tett. Példának okáért ez év július 3. napján itt, az Országgyűlés nyilvánossága előtt jelezte a riogatások kapcsán, hogy nem fog vegyianyag-elosztó üzem épülni Magyarországon. Az ön által hivatkozott témában pedig számomra is megadatott az a lehetőség, hogy reagáljak a hírekre. 2023. október 5-én és 2023. október 24-én is jeleztem Vadai Ágnes képviselőtársam kérdésére, hogy nem fog vegyianyag-elosztó üzem épülni a területen. Akkor ugyanis ez volt a riogatás tárgya.” Végezetül, december 19-én a soroksári területet fejlesztő cég is tiszta vizet öntött a pohárba: „a Soroksár és Gyál területén tervezett óriásberuházás fejlesztője, a Földber Ingatlanfejlesztő Kft. a Telex kérdéseire válaszolt és deklarálta: »Az érintett területen nem lesz akkumulátorgyár, nem lesz hulladéklerakó, és nem lesz semmilyen veszélyes anyag, vegyi üzem vagy vegyianyag-elosztó sem. Ez fel sem merült bennünk.«”