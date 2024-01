Ennyi volt, utoljára ússza át a Dunát a nemzet rozmárja

Beszélt arról is, hogy egy ideje már az írásra is koncentrál, ami sok idejét leköti. Első kötetét általános iskolásoknak írta, most egy óvodásoknak szóló versesköteten dolgozik, szinte minden nap ír egy verset. A nemzet rozmárja elárulta az is, hogy mit fogadott meg szilveszterkor. Schirilla György, legújabb elhatározása, hogy a vacsorát beszünteti.