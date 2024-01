Hide the Pain Harold, azaz Arató András mémlegenda mosolya végre őszinte volt + videó

Csaknem hárommillió forinttal gazdagodott Arató András, azaz Hide the Pain Harold magyar mémlegenda, aki kipróbálta a tudását és szerencséjét a TV2 kvízműsorában.

Arató András, azaz Hide the Pain Harold mémlegenda mosolya végre őszinte volt. Forrás: TV2

Arató András a Szerencsekerékben szerepelt csütörtök este, s méghozzá igencsak jól. Az egyébként villamosmérnök végzettségű, nyugdíjas férfi az interneten Hide the Pain Harold néven híresült el kényszeredett mosolyáról készült fotóinak hála. Úgy látszik, a siker és szerencse azóta is mellette áll, a csütörtök esti Szerencsekerékben ugyanis közel hárommillió forintot nyert – és egy elektromos kandallóval is gazdagodott. András a műsorban elárulta, a mesés fődíj egy részét jótékony célokra fordítja: a Mozgássérültek Budapesti Egyesületének ajánlott fel az összegből – írja a Ripost.

Hide the Pain Haroldot egy amerikai tini tette híressé

Arató András arcát világszerte ismerik és küldözgetik egymásnak mémként az internetezők, de a mostanra 78 éves férfi számos reklámban, köztük egy Coca-Cola hirdetésben is feltűnt az elmúlt években.

Elhíresült fényképei 2010-ben készültek: egy amerikai stockfotós kereste fel az akkor népszerű közösségi oldalon, az iWiW-en: készülő fotógyűjteményét akarta bővíteni a fájdalmas mosolyú férfi portréjával. Néhány hónappal később mémmé vált egy nashville-i kamasznak hála, aki vicces kép és szöveg kombinációt alkotott, ami futótűzként terjedt el az interneten, egyre különbözőbb formákban. Hide the Pain Harold csak 2016-ban fedte fel kilétét. Úgy tűnik, népszerűsége azóta is töretlen. Kasza Tibi kérdésére a műsorban mesélte el híressé válásának történetét: