Itt az újabb Soros-jelentés

A sorosisták most aggódnak, hogy bizonyos politikák lassulni fognak az unióban, mert azokat a jobboldal újra fogja gondolni. Ilyen például az erőszakos zöldítés a mezőgazdaságban, ami miatt most Európa-szerte tüntetnek a gazdák. Emellett a függetlennek tűnő kutatók attól is tartanak, hogy az Ukrajnának szánt támogatás és Ukrajna uniós csatlakozási folyamata lelassul. Tehát attól félnek, hogy egyre többen fogják lassan kiszámolni, valójában mindez mennyibe kerülne az európai embereknek.