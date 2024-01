Az események aztán lépésre késztették Barbi édesanyját, aki több külföldi ügynökségnek is elküldte a lánya fényképeit, illetve önéletrajzát, amelyek ki is választották, így már hivatalosan is Diana-hasonmás, amely felkéréseket hozhat majd a magyar Diana számára, különböző rendezvényekre, jótékonysági programokra, születésnapokra, partikra invitálhatják meg.

Elmondta azt is, az egyik ügynökség hívását pont a jövő hétre várja, hogy megbeszéljék a további részleteket, Barbi ugyanis szeretne majd énekelni is az érdeklődőknek, ugyanis gyermekkora óta foglalkozik énekléssel.