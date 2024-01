Magyarország szépe: „A szépségikirálynőben fontos tartalommal bír a nő is”

– Korábban úgy fogalmazott, gyermekkora óta erről álmodott. Milyen volt El Salvador: nem csalódott, beteljesült az álom?

– Gyermekkorom óta álmodtam arról, hogy a Miss Universe színpadán álljak. Korábban elnyertem a Miss Earth Hungary címet, és képviselhettem Magyarországot a Fülöp-szigeteken megrendezett megmérettetésen. Az is a három legrangosabb verseny egyike, de a legkiemelkedőbb mégis a Miss Universe, és ezen részt venni és képviselni az országot, és erdélyi székely, csángó lányként a Kárpát-medence teljes magyarságát hihetetlen élmény volt, hatalmas megtiszteltetés, és persze óriási felelősség is. Ezzel a versennyel most végre ez az álmom valóra vált, és igyekeztem mindent megtenni, hogy méltó módon álljak helyt a magyar közösségért, Magyarországért és azokat az értékekért, amiket magaménak vallok.

Azokat az értékeket, amiket szűkebb pátriámból, Székelyföldről magammal hoztam, és persze, amiket a családomtól kaptam, mert számomra a család nagyon fontos.

El Salvador szépsége és kultúrája lenyűgözött. Egy olyan országban képviselhettem a magyarságot, amely a Megváltóról kapta a nevét, amely már előre megdobogtatta a szívemet, és keresztény lányként újabb felelősséget helyezett a vállamra. A verseny során persze mindig vannak meglepetések, de ezekre rutinos versenyző tudatosan felkészül, és hiszem, hogy Isten, aki oda vezetett, és lehetőséget adott, hogy ott legyek, ezekben a helyzetekben is segítségemre volt.

– A versenyen népviseletben is végig kellett vonulni, bejegyzésében az élete egyik legszebb pillanatának nevezte, hogy nemzete öltözetét vehette magára. Meséljen kérem a ruháról!

– A népviselet bemutatása valóban különleges élmény volt. Az én ruhám egy híres tervező alkotása, Rabocsi Renátájé, aki a nemzeti hagyományos elemeket modern stílussal ötvözte. A tervezővel együttműködve fontos volt számomra, hogy a ruha tükrözze az ország kulturális gazdagságát és történelmét. Bár voltak iránymutatások, de a végső ruhát a verseny nemzeti igazgatója, Özer Nóra és Reni, a tervező álmodták meg.

A nemzeti öltözet egy újabb lehetőséget kínált arra, hogy megmutassam, honnan jöttem, és hogy ki vagyok.

Számomra valóban az volt a legfelemelőbb pillanat, mikor ebben a ruhában végig vonulhattam a színpadon, és talán ez marad a legszebb emlék is az egész versenyről.

Blága Tünde szépségkirálynő népviseletben (Forrás: Blága Tünde)

– Abból sem csinált titkot, hogy Erdélyből származik. Mit jelent önnek a magyarsága és székelysége?

Magyarságom és székelységem mély érzéseket kelt bennem, és amit mindig is büszkén vállaltam, bárhol is jártam a világban.

Magyarnak, székelynek lenni számomra olyan természetes, mint ahogy levegőt veszek. Szerves része az életemnek, a személyiségemnek, mint ahogy Erdély gyönyörű tájai és gazdag kulturális öröksége is mindig részei voltak az identitásomnak. Számomra ez nem csupán egy földrajzi hovatartozást jelent, hanem egy erős köteléket a múltunkhoz, a hagyományainkhoz és azokhoz az értékekhez, amelyek iránt elkötelezettek vagyunk. Büszkén vállalom magyarságomat és székelységemet, mint az én történelmemnek és azon a generációk történelmének a részét, akik előttem éltek, és formálták nekem, nekünk az utat.

– Többször említette azt is, hogy nem érdekelik a bírálatok. Ezek szerint kapott ilyeneket a magyarsága miatt?

– Igen, sajnos előfordultak olyan bíráló megjegyzések és üzenetek, amik a magyarságomat érintették. Néhányan kérdőre vontak ezzel kapcsolatban, és voltak, akik megkérdőjelezték a magyarságomhoz való jogomat. Fontos nekem, hogy ne hagyjam, hogy ilyen vélemények befolyásolják az önazonosságomat, és folytassam azoknak az értékeknek az előmozdítását, amik nekem fontosak.

Én magyar vagyok. Magyar az anyanyelvem, magyar iskolába jártam, a családom körében és a tágabb környezetemben is mindig magyarul beszéltünk, és a templomban is magyarul imádkoztunk.

Az, hogy Székelyföldön élhettem meg a magyarságomat, még külön erőt adott, és hiszem, hogy magyarnak nem csupán születik az ember, hanem minden nap meg is kell élnie azt.

– El Salvadorban volt plus size modell, pakisztáni keresztény, aki burkiniben vonult, és két transznemű is. Mennyire hatja át a szépségversenyt a politika?

– Megértem, hogy számos nézőpont létezik ebben a kérdésben. Személy szerint azt gondolom, hogy külön kategóriák alkalmazása lehetne hatékonyabb, mivel minden csoportnak megvan a saját egyedi szépsége és kifejeződése. Ez lehetőséget teremtene a különböző szépségápolási sztenderdek hangsúlyozására, miközben fenntartaná a versenyek inkluzivitását, és támogatná a sokszínűséget. Fontosnak tartom, hogy minden résztvevő érezze magát reprezentálva és elfogadva.