Robbanás történt egy győri üzemben

Robbanás történt egy győri sajtkészítő üzemben csütörtök délelőtt. A robbanásban senki nem sérült meg, de az anyagi kár jelentős lehet – tájékoztat a Kisalföld. A lap a helyszínen kérdezte Pődör Viktória minőségbiztosítót, akinek az édesapja, idősebb Pődör István vezeti a családi vállalkozást.

Én éppen a lenti irodában tartózkodtam, amikor negyed tizenegy körül egy nagy durranást hallottunk és valami kigyulladt az épület oldalában

– mondta Pődör Viktória.

A legfontosabb, hogy emberéletben nem esett kár,

minden kolléga azonnal kiment az üzemből, amikor a robbanás történt – hangsúlyozta. Hozzátette: a fenti részen – ahol a robbanás történt – négyen voltak, a többiek hátul, a hátsó üzemben tartózkodtak.

Egyelőre keveset lehet tudni, azt várják, hogy a tűzoltók lebontsák a falakat, az E.ON és a vízművek munkatársai átnézik, hogy mi a helyzet, a tető állapotát csütörtök délután nézik meg a szakemberek – sorolta Pődör Viktória közvetlenül azután, hogy a tűzoltók eloltották a lángokat. Azt is elmondta, hogy van biztosításuk, de egyelőre nem mehetnek be megnézni, hogy pontosan mekkora és milyen jellegű a kár. Biztos abban is, hogy napokig, vagy még tovább tart, amíg rendeződik minden.

A legfontosabb, hogy a gépek ne sérüljenek meg, mert nem csak, hogy nagyon drágák, de pályázaton vásárolt egyedi olasz és magyar gépek, amelyeket nem lehet a boltban megvenni – hangsúlyozta.

A tűzoltók nagyon hamar megérkeztek és nagyon köszönöm a szomszédok közreműködését is, akik azonnal ott termettek, hogy segítsenek

– fogalmazott Pődör Viktória.

A lapnak azt is elmondta, hogy a náluk készített sajt zöme a hátsó hűtőkamrában van, azon a részen, ahol a robbanás történt a gépek vannak. Hozzátette: termelés éppen nem volt, de valószínű, hogy több száz kiló sajtot kell majd kidobniuk, amelyek között van Lajta sajt, amelyet nemrég helyeztek uniós oltalom alá, és amelyet csak ők gyártanak, illetve pálpusztai fajták is – zárta gondolatait.