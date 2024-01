Sittes konténerek rondítják Józsefvárost, az önkormányzat szerint azok mikroparkok

Nagy felháborodást kelt a józsefvárosiak körében az önkormányzat által parkolóautók helyére telepített sittes konténerek jelenléte. A 2022-es helyi közösségi költségvetés egyik ötlete alapján úgynevezett parkleteket (magyarul mikroparkokat) hoztak létre, darabját átlagosan hárommillió forintért.

A mintaprojektet a Szigony utcába telepítették , amelyet hamarosan köztéri italozók és hajléktalanok leptek el, növényzetet alig lehetett felfedezni a fatákolmányban. A tavalyi év folyamán további öt ilyen mikroparkot is elhelyezett a helyhatóság.

A Nap és a Népszínház utcában például sittes konténereket töltöttek fel földdel és ültettek bele növényeket. A konténerekre úgynevezett padokat is szereltek, a magasságuk miatt inkább hasonlít egy könyöklőasztalra, amely kocsmahangulatot gerjeszt az utcában.

Mikropark a Nap utcába Fotó: Facebook

A Józsefváros Újság még a telepítés előtt beszámolt arról, hogy az ötlet kitalálói fontosnak tartják, hogy a mikroparkok ne vendéglátóhelyek kitelepülő asztalai legyenek, hanem társadalmi közösségi helyek.

Mint írták: a parklet érdekes mód arra, hogy a városlakók visszahódítsák a teret az autóktól és átadják a gyalogosoknak, ugyanis fontos elem, hogy ezeket parkolóhelyeken alakítják ki, 1-4 autónyi területen.

Nem csupán zöldítési projektként érdemes gondolni rájuk, hanem a közösségszervezés egy formájaként is. Ezek a miniatűr parkok elősegítik az utcai interakciókat, és ha a helyi közösséget is sikerül bevonni a tervezésbe, az is jót tesz az emberi kapcsolatoknak.

Mikropark a Népszínház utcában Fotó: olvasói fotó

Azaz, a Pikó András polgármester és a baloldali városvezetés szándékosan csökkenti a parkolóhelyek számát és szándékosan viszi ki az utcára a kocsmai életet.

A Népszínház utca 26. előtt lévő sittes konténerek mellett szerveztek már bográcsozást, ám a lakók beszámolói alapján hajléktalanok is feküdték ki a konténer növényzetét.

A mikroparkok kivitelezését az önkormányzat a városfejlesztési cégére a RÉV8-ra bízta. Varga Cecília a cég vezetője úgy fogalmazott: „Igyekszünk olyan köztereket építeni, amelyek viszonylag befogadóak, és a hajléktalan ember is része a társadalmunknak. Nem azt mondom, hogy nekik szeretnénk építeni közteret, de azt is gondolom, ha olyan közteret csinálunk, ami rendezett, szép és barátságos, akkor sokféle ember fogja használni, és én abban bízom, hogy a közterek egy ponton túl magukat segítik.”

A kerületi lakosok helyi Facebook csoportokban alpári megoldásnak minősítették a konténeres mikropark létesítését.

„Szégyen gyalázat amit a kerületben csináltak a Pikó irányítása alatt! Ostoba érthetetlen változtatások és igénytelenség jellemzi Józsefvárost Pikó polgármester úr döntései miatt. Itt az idő leváltani Őket egytől egyik és rendbe hozni a kerületünket!” - írta dühösen az egyik lakó. Egy másik józsefvárosi a parkolóhelyek elvonását említette meg.

„Ha hülyeséget akarok, arra van pénz, energia! Igaz megint parkolók szűntek meg, ami ugye újabb bevételkiesés! Akkor pontosan arról van szó, nehogy a kerület érdekeit szolgálja az önkormányzat bármilyen döntése!” - írta egy helyi lakos.

Mint a Magyar Nemzet megírta: a Harminckettesek terének az átalakítása botrányba fulladt, a helyiek legfőképpen a padokon fetrengő hajléktalanokra, az asztaloknál lévő italozókra, a bűzre, az emberi ürülékre panaszkodtak. Úgy fogalmaztak: az önkormányzat a térre csinált egy csöves napközit. A részvevők szerint igénytelen kivitelezés áldozata lett a tér.

Harminckettesek tere Fotó: Facebook

A józsefvárosi önkormányzat végül annyira kínosnak érezte a helyzetet, hogy ideiglenesen felszámolták az utcabútorokat, és visszaadják a lakóknak a parkolási lehetőséget.

Mindez néhány hónapig tart majd, a jövőben a Rév8 Zrt. látványtervei szerint évelőágyásokat, fákat, valamint kényelmes várakozóhelyeket alakítanának ki, ezzel Józsefváros új főterét szeretnék megépíteni. A Józsefvárosi Önkormányzat több olyan népszerűtlen vagy éppen megmosolyogtató intézkedést is tett, mint a Pikó-budinak elnevezett toi-toi vécék a közterületeken vagy éppen a kutyapiszoár.

Borítókép: Sittes konténerből mikropark Józsefvárosban (Fotó: Facebook)