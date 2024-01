Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A haderő fejlesztéséhez elengedhetetlenek az élelmiszer-tudományi kutatások is

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Agrárium és nemzetbiztonság című konferenciáján – ahol a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (KNBSZ) és a MATE együttműködési megállapodást írt alá – arról beszélt, hogy a

Magyar Honvédség egy a rendszerváltás óta nem látott fejlesztésen megy keresztül, amely a haderő minden elemét érinti.

Hozzátette, hogy a fejlesztések nemcsak a hadfelszerelést, a humán és az infrastrukturális viszonyokat, hanem a szervezeti viszonyokat is érintik. – Így tehát érintik az ellátást, az étkeztetést is, ami szükségessé teszi a mostanihoz hasonló konferenciák és együttműködések létrejöttét – mondta a honvédelmi miniszter.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt mondta, hogy a megváltozott biztonsági környezetben, „amit gyakran, méltán a veszélyek korának is szoktunk nevezni”, erős kihívásokkal kell szembenézni, a kihívások pedig érintik a magyar nemzetbiztonságot is. – Alig múlt el a Covid-járvány, kitört az ukrajnai háború és most egy másik van folyamatban, amely befolyásolja a világkereskedelmet – emlékeztetett.

Agrárium és a nemzetbiztonság

Gyuricza Csaba, a MATE rektora arról beszélt, hogyan kapcsolódik egymáshoz az agrárium és a nemzetbiztonság területe. Hozzátette, hogy az agrárium szerepe a nemzetbiztonság területén az elmúlt években erősödött fel, először, amikor kitört a Covid-járvány és szembesülni kellett azzal, hogy ha lezáródnak a határok, akkor gondok lehetnek az élelmiszer-ellátással.

– Ezután jött az ukrajnai háború, amely újabb problémákat idézett elő, és felvetette az agrárium nemzetbiztonságban játszott szerepének jelentőségét. A MATE már korábban előrelépett ezen a területeken, amikor létrehozta a biztonságkutató központot – hangsúlyozta.

Ennek feladata, hogy az agrárium, a mezőgazdaság és az élelmiszer-tudományok azon vetületeit kutassa, amelyek mind békeidőben, mind krízishelyzetben részét képezik a nemzetbiztonságnak

– fűzte hozzá a rektor. Az együttműködési megállapodást Gyuricza Csaba, a MATE rektora és Tajti Norbert, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója írta alá.