Továbbra is tagad a Szeviép-ügy vádlottja

A vádlott az utolsó szó jogán egyebek mellett felidézte, hogy mióta tart az eljárás. Elmondta, hogy azóta a gyermekei felnőttek, és az egészsége is megromlott. Beszélt a cég pénzügyeiről is, és hangsúlyozta, hogy nem követett, nem is követhetett el törvénysértést.