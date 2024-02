A határt lezáró osztrák polgármester nem állja a szavát

Oda a jó szomszédság

– A határsorompó ötletének felvetésekor még azt ígérte a somfalvai polgármester, hogy az ágfalvai és somfalvai állandó lakosok megkapják a határátlépési engedélyt, de nem tartja be a szavát – mondta a község vezetője. Pék Zsuzsanna kijelentette:

ezek után meggondolandó, hogy a jövőben bármilyen közös projektben együttműködjünk az osztrákokkal.

Szavai szerint az út is uniós pénzből épült az osztrák–magyar közös projekt keretében, de csak addig tartották fenn a szabad átjárást, amíg az kötelező volt, öt évig. Utána időkorlátot vezettek be, most pedig sorompót építettek – beszélt az elmérgesedett helyzetről a polgármester, hangsúlyozva, hogy ők mindent megtettek a jószomszédi viszony megtartása érdekében.

Miután kiadták az első nemleges határozatokat, kérték, a két település tartson egy közös testületi ülést, hogy tisztázzák a feltételeket, de az osztrákok elutasították a javaslatot. Pék Zsuzsanna azt mondja,

ezek után nem tehetett mást, mint hogy tájékoztatta a Külügyminisztériumot, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumát és a térség országgyűlési képviselőjét.

Arról is határoztak, hogy az ágfalvai önkormányzat felülvizsgálja a somfalvai érdekeket megjelenítő ügyeit, és az osztrák hozzáálláshoz hasonlóan fogja kezelni. Egyik konkrét példaként a magyar–osztrák vízügyi bizottság által a napokban kezdeményezett, az Ikva-patakon létesítendő halátjáró ügyét említette.