Bíróság elé citálták a magyar ingázókat kitiltó osztrák polgármestert

Több fronton támadnak

De nem ez az egyetlen front, ahol „támadnak”: próbálkoznak az Európai Csalás Elleni Hivatalnál (OLAF) is. Ennek alapja, hogy az Európai Unió korábban 500 ezer eurót adott a határátkelő felújítására.

Az adófizetők pénzéből felújították a határátkelőt, majd mikor az autósok használni kezdték, hirtelen rájöttek, hogy ez nem jó, és határzárat építettek

– mutattak rá. Közérdekű adatigényléssel már azt is tudják, mennyit költött erre schattendorfi önkormányzat: 120 ezer eurót.

Az oszlopokkal lezárt somfalvi határ (Fotó: Kisalföld/Szalay Károly)

A jogászok siettek világossá tenni, hogy nem akarják csalás látszatát kelteni, hiszen az útfelújítás idejében még a városvezetés is más volt, de a történtek azt mindenképpen felvetik, hogy hanyagul bántak az uniós forrásokkal. Az OLAF előtt van az ügy, de hogy mikor születhet döntés, az kiszámíthatatlan. Az Európai Bizottság is vizsgálja, hogy megfelel-e a helyzet az uniós jognak, tőlük a következő hónapokban várnak választ. A kártérítési ügyben született ítéletre mindenesetre később is lehet támaszkodni.

Célkeresztben a magyar ingázók

A legutóbbi tárgyalási napon az önkormányzati hivatal vezetője egyértelműen kijelentette, hogy a határ lezárásával semmilyen más céljuk nem volt, mint a magyar ingázókat távol tartani

– mutatott rá egy másik lényeges pontra Taller Péter. Elmondásuk szerint a szociáldemokrata polgármester korábban ennél is tovább ment, egy interjúban arra figyelmeztetett, hogy ő fogja eldönteni, ki léphet be a faluba. Miért olyan fontos a határzár, hogy még perre is mennek érte? A két jogász találgatásokba nem akart bocsátkozni, csupán arra emlékeztettek, hogy

a legutóbbi önkormányzati választásokon központi téma volt a kampányban, hogy „a magyar ingázó munkavállalók miatt élhetetlen a város”.

Sőt, az ügy országossá nőtte ki magát. Mikor kiderült, hogy az előző, néppárti kormány idejében kinevezett osztrák ombudsman is vizsgálatot indított, szociáldemokrata párti politikusok felmentését követelték, mert „külföldi érdekeket képvisel”.