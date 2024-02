ÁSZ-jelentés: így festett a baloldal 2022-es kampányarzenálja

A számvevőszék kedd reggel nyilvánosságra hozott részjelentésében 261 millió forintra büntette a baloldali pártokat, és vélhetően ugyanekkora összeget le fognak vonni az állami támogatásaikból, így az ellenzéki összefogás hat pártjának már most is meglehetősen sokba került a kampánypénzekkel való trükközés.

Az MMM választási gyűlésekre, kampányrendezvényekre 226,93 millió forintot, sms-re, adatbázis-építésre, online hirdetésre 860,53 millió forintot, plakátra, szórólapra, egyéb kampányeszközre 288,98 millió forintot, kiadványokra pedig 35,82 millió forintot költött.

Az ÁSZ jelentését böngészve olyan tételeket is találtunk, mint például az az 53 ezer matrica, amely összesen 491 363 forintba került. A számla alapján hatféle matrica gyártása történt az alábbi, a hatpárti összefogás által használt kampányszlogeneket tartalmazó feliratokkal: „Csak felfelé!” „Április 3. Csak felfelé!” „Legyen Magyarország mindannyiunké április 3-tól!” „Legyen magyarország mindannyiunké!” „Csak felfelé! Hadd írjam én is alá!” „Keleti hitel vagy nyugati oktatás?”

Egészen triviális apróságokat is feltüntettek a költségek között, mint amilyen a vászontáska, abból is a „hosszú fülű, natúr”, összesen ötszáz darab. Műanyag golyóstollból szintén félezret vásároltak. Ugyanennyi bevásárlókocsi-érme is megtalálható a kiadások között, mint ahogy ezer darab tűzköves öngyújtót, illetve ötszáz hűtőmágnest is vásároltak a kampányban Márki-Zay Péterék a hatpárti összefogás által használt kampányszlogenekkel feliratozva. A felsorolt kampányeszközök összköltsége 358 775 forint volt.