Éretlenségi bizonyítvány

Ember legyen a talpán, aki teljesen kiismeri magát a baloldali ellenzéki törvénysértés dzsungelében, amellyel minden létező szabályt áthágtak a 2022-es választás kampányában. Mindezt a tanulságot annak a részjelentésnek a kapcsán szűrhetjük le, amit az Állami Számvevőszék tett közzé a napokban, s amelynek részeként súlyos, 261 millió forintos bírságot szabott ki tiltott kampányfinanszírozás elfogadása miatt a baloldali pártokra. Mi lesz, ha az egész tiltott külföldi kampányfinanszírozási botrány minden zegére-zugára fény derül? Pél­dául az amerikai baloldal, legfőként Soros György adományai révén ideöntött, a Korányi Dávid-féle Action for Democracy közreműködésével postázott négymilliárd forintnyi dollár összes sötét útvonalára.

Reményre jogosít fel bennünket, hogy a NAV is vizsgálja a folytatólagosan elkövetett jogkerülést, így a feketekassza részletei felől sem marad a magyar közvélemény sokáig sötétségben. Talán a szintén mindig félhomályban maradni szerető Bajnai Gordon bukott miniszterelnök és az általa irányított DatAdat bicskanyitogató manipulációinak minden ágát-bogát is felfejtik. Ki ne hagyjuk természetesen Márki-Zay Péter szintén bukott miniszterelnök-jelöltet és a nevével egyre rozsdásabban fémjelzett Mindenki Magyarországért Mozgalmat, amelynek a dollárhegyekből 1,8 milliárdocskát porcióztak ki a külföldi globálbaloldali istenségek. Ebből nyújtott az MMM nem pia­ci áron a baloldali pártoknak: a DK-nak, a Jobbiknak, a Momentumnak, az MSZP-nek és a Párbeszédnek 261 millió forint értékben tiltott módon szolgáltatásokat, amelynek következményeként egyenként 43,5 millió forintot vissza kell most fizetniük.