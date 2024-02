Legendás luxusvillák a baloldalon

Gyurcsány Ferenc és családja megközelítőleg 1,1 milliárd forintért juthatott panorámás lakásokhoz egy luxusvillában a rózsadombi Bimbó úton – írta meg lapunk a napokban. Mint arról korábban is az elsők között számoltunk be, nem ez az egyetlen luxusingatlan, amelyet érdekes körülmények között vásároltak meg a baloldali kormányok korábbi vezetői, illetve a baloldalhoz köthető politikusok.

Gyurcsány Ferencék új lakhelye a Rózsadombon (Fotó: Éberling András)

Juhász a Németvölgyben

A legnagyobb botrányt talán a szocialista Juhász Ferenc volt honvédelmi miniszter okozta ezzel, aki a kétezres évek elején, alig egy év tárcavezetés után luxusvillát vásárolt a felségével együtt és újíttatott fel a festői Németvölgyben, Budán.

Az ingatlan vételárának forrását Juhász sokáig nem tudta megmagyarázni, majd közölte: annak egy része szülői segítséggel és magánkölcsön útján került hozzájuk. Később kiderítettük azt is, hogy Juhász villavásárláshoz felvett kölcsönének egyik hitelezője az a Füzesi István volt, akinek fia később igazgatósági elnöke lett a Honvédelmi Minisztérium egyik cégének. Juhász Ferenc 641 négyzetméter alapterületű telken álló, 272 négyzetméteres házat vett.

Szekeres Tihany tetején

Nem szégyellt a miniszteri kinevezése idején építkezni Juhász utóda, a szocialista Szekeres Imre sem, aki kétszintes, majdnem száz négyzetméter hasznos lakóterületű luxusnyaralót építtetett a feleségével együtt egy olyan tihanyi telken, amelyen legfeljebb egy földszintes, 87 négyzetméter alapterületű hétvégi ház lett volna elhelyezhető.

Az MSZP akkori elnökhelyettesének tihanyi luxusvilláját úgy húzhatták fel, hogy egy építészeti trükkel földszintesnek fogadtatták el a helyhatósággal. Szekeres nem árulta el lapunknak, mennyiért vásárolták a tihanyi telket és mennyibe került a villa felépítése. Csak annyit közölt: a vagyonnyilatkozatában is feltüntetett tihanyi lakóingatlanját saját és felesége adózott jövedelméből építtette. Kijelentette, az épület érvényes, szabályos és jogerős építési engedély birtokában épült.

Vízfüggöny Oszkó teraszán

Az Oszkó-villa a II. kerületben (Forrás: Facebook)

Komoly villaépítkezésen kaptuk annak idején Oszkó Pétert, a Bajnai-kormány pénzügyminiszterét is. A II. kerületi, négyszintes villájára több száz millió forintot költött. Oszkó azóta elvált, állítólag az épületet most éppen ezért árulják.

Oszkó villájával kapcsolatban is épületrendészeti eljárás folyt az építkezések kellős közepén. Akkor úgy volt, hogy a tárcavezető vagy komoly bírságot fog kapni, vagy elrendelik a bontást. Oszkó azt állította: a túlépítésre biztonsági okok miatt volt szükség. Az ingatlant kész tervekkel vásárolta, de az építkezés közben kiderült, statikailag nem megfelelő, ha a ház egyik felét alápincézik, a másik fele alatt pedig visszatöltött föld van. A legutóbbi hírek szerint 700 millió forintért árulták a válás után Oszkó volt feleségének tulajdonába került budai „csodapalotát”. Ez a kifejezés nem túlzó, ha azt nézzük, hogy az örökpanorámás ház alapterülete 400 négyzetméter, egy nappali és négy hálószoba található benne. A magasföldszinten fitneszterem, szauna és gőzkabin is van. A házban továbbá lift, könyvtárszoba, egy hangszigetelt videószoba és borospince is helyet kapott. Medence ugyan csak a kertben van, de fűthető, míg a 200 négyzetméteres teraszon vízfüggöny segít elviselni nyáron a forróságot. A mennyezet és a padló is fűthető és hűthető. A ház rendelkezik továbbá napkollektorral, valamint a legmodernebb kazán- és gépészházzal.

Trükkös Kóka-villa a Normafánál

Trükkös építkezésbe vágott bele annak idején Gyurcsány Ferenc gazdasági és közlekedési minisztere is, akinek sokáig hiányzott a vagyonnyilatkozatából az a 400, más helyen 600 négyzetméteresnek tartott villa, amelyet Budapest egyik legdrágább lakóövezetében, a Normafa út 45. szám alatt épített a politikus többségi tulajdonában lévő cég.

Kóka János 2006-os vagyonnyilatkozatában csak 51 százalékos tulajdonrészét tüntette fel az ingatlant birtokló Rumed 2000 Kft.-ben, amely a házat is építette. Az ügy pikantériája az volt, hogy miközben a cég másik felét a politikus 2004 óta külön élő felesége jegyezte, Kóka a barátnőjével kívánt beköltözni az ingatlanba. A luxusingatlant a tíz évvel ezelőtti áron több mint 160 millióért lehetett megépíteni a Normafánál. A telek még 2003-ban, minisztersége előtt került Kóka birtokába, de az is egy vagyonba került.

Zűrben Karácsony párttársa

Szabó Tímea, Karácsony Gergely, Tordai Bence és V. Naszályi Márta (Fotó: Soós Lajos)

Az utóbbi években a baloldali politikai vezetők közül, Karácsony Gergely párttársa, Tordai Bence kezdett gyanús villaépítkezésbe. Felmerült ugyanis a gyanú, hogy a baloldali politikus szabálytalanul építtette II. kerületi, 150 millió forintra taksált házát.

Az építkezés miatt Tordai perben áll a kormányhivatallal, amely éppen a bírósági procedúra miatt függesztette fel az ügyben korábban megindult építésügyi eljárást. A villát felhúzó kivitelező ellen pedig a rendőrség vizsgálódik csalás és más bűncselekmény miatt. Tordai ugyanis még 2016-ban vásárolt egy II. kerületi, Attila utcai telket, az ingatlanon akkor parasztház állt. A Párbeszéd társelnöke eredetileg ezt a lakóingatlant akarta átépíttetni úgy, hogy az eredeti épületből számos elem megmaradjon. Ehhez képest a telken látszólag teljesen új házat alakítottak ki.

Borítókép: Oszkó Péter volt pénzügyminiszter villája a II. kerületben (Fotó: Facebook)