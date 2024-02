Pusztulnak a halak a Feneketlen-tóban, a Főkert vizsgálatot indított

A Főkert megkezdte a vizsgálatot

Cikkünk megjelenése után az alábbi közleményt juttatta el lapunkhoz a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt:

„ A Főkert Kertészeti Divízió szakemberei tapasztalták és vizsgálják a Feneketlen-tavi eseti halpusztulás okát. A szakmai vizsgálat még nem zárult le, de a mostani jelenség vélhetően külső okra vezethető vissza. Figyelembe kell venni, hogy egy mesterséges tóban az élővilág fenntartása eltérhet a természetes élőhelyen fennálló viszonyoktól. A tó napi látogatottsága az enyhe időjárásban kifejezetten magas, népszerű szabadidős tevékenységek helyszíne, így könnyebben kerülhet a vízbe olyan külső szennyező anyag, amely kárt okozhat az élővilágban. A jelenlegi enyhe időjárás miatt a tóban élő halak is a megszokottnál lényegesen korábban kivermelhettek az iszapból. A tartósan melegebb idő pedig elindíthat olyan kémiai, oxigéntől mentes lebontási folyamatokat is, amelyekkel toxikus anyagok kerülhetnek a vízbe. Mindez a korábban előbújó halak pusztulását okozhatja. A pontos okokat szakembereink jelenleg is vizsgálják. A Főkert szakemberei a jelenleg is zajló vizsgálatok mellett a közvetlen károkat elhárították, a haltetemeket eltávolították.”

Borítókép: Feneketlen-tó (Fotó: Metropol/Fügedi Richárd)