Rendkívüli csalásokra figyelmeztet egy magánnyomozó iroda vezetője

„Fontos, hogy romantikus csalások nemcsak ilyenkor lehetnek, de a potenciális áldozatok ekkor még inkább hajlamosak lehetnek csalók áldozatává válni” – részletezte Doór Zalán magánnyomozó. Az iroda ügyvezetője beszélt arról is, hogy elég nagy a célpiac, ugyanis több mint kétmillió szingli van jelenleg Magyarországon”. Felhívta a figyelmet arra is, hogy érdemes szemfülesnek lenni a közösségi oldalakon is,

a társkereső profilját pedig érdemes figyelni, hogy más oldalon is rábukkanunk-e.

„A sok felület és ezek jelentős látogatottsága remek felületet biztosíthat a csalóknak, akik naponta együttesen 100 millió forintos károkozásra is képesek. Minden esetben érdemes a kiszemelt fotóját és a különböző, illetőről fellelhető adatait is ellenőrizni” – fejtegette az ügyvezető a portálnak.